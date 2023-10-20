В Оренбурге назначен глава Южного округа
Владимир Давыденко занял пост главы Южного округа в Оренбурге. Распоряжение о назначении подписал в пятницу, 20 октября, градоначальник Сергей Салмин. Об этом сообщает городская администрация.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«К исполнению обязанностей Владимир Давыденко приступит с понедельника, 23 октября»,— говорится в сообщении.
Ранее Владимир Давыденко руководил в Оренбурге Северным округом. С понедельника обязанности главы территории будет исполнять Артем Учкин. До последнего времени он был первым заместителем главы округа.
Ранее в мэрии Оренбурга произошли кадровые перестановки. Пост начальника управления по правовым вопросам администрации заняла Елена Федотова.