Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбурге назначен глава Южного округа

Владимир Давыденко занял пост главы Южного округа в Оренбурге. Распоряжение о назначении подписал в пятницу, 20 октября, градоначальник Сергей Салмин. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«К исполнению обязанностей Владимир Давыденко приступит с понедельника, 23 октября»,— говорится в сообщении.

Ранее Владимир Давыденко руководил в Оренбурге Северным округом. С понедельника обязанности главы территории будет исполнять Артем Учкин. До последнего времени он был первым заместителем главы округа.

Ранее в мэрии Оренбурга произошли кадровые перестановки. Пост начальника управления по правовым вопросам администрации заняла Елена Федотова.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...