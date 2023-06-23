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В мэрии Оренбурга произошли кадровые перестановки

Пост начальника управления по правовым вопросам администрации Оренбурга заняла Елена Федотова. Об этом сообщает городская администрация.

«До этого она занимала пост начальника управления охраны окружающей среды администрации города Оренбурга. К исполнению должностных обязанностей Елена Федотова приступила с 23 июня»,— говорится в сообщении.

Одновременно с этим исполняющей обязанности начальника управления охраны окружающей среды администрации Оренбурга назначена Татьяна Яблокова. До этого она была заместителем начальника ведомства.

Ранее стало известно о том, что мэрию Оренбурга покидает замглавы города. Елена Иванова ушла с поста по собственному желанию.

Георгий Портнов

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