В Заполярье все будет однозначно

В следующем году муниципальная власть в Мурманске будет сформирована принципиально по-новому. На смену «двуглавой» системе, при которой городом руководит спикер горсовета, а администрацией управляет наемный сити-менеджер, придет «одноглавая», когда вся полнота власти окажется в руках назначаемого по конкурсу мэра. Кроме того, депутаты горсовета будут избираться не в 15 двухмандатных, а в 25 одномандатных округах. По мнению эксперта, реформа позволит губернатору Андрею Чибису преодолеть кризис власти в областном центре.

Идея унификации системы муниципального управления в Мурманской области родилась в сентябре на заседании координационного совета представительных органов при облдуме. Сейчас в регионе действует две модели. В Мурманске, Апатитах, Кировске и Мончегорске — «двуглавая», когда градоначальником формально считается спикер совета депутатов, а фактически администрацией управляет наемный чиновник, так называемый сити-менеджер. В закрытых муниципалитетах (Видяево, Заозерск, Островной, Североморск и Александровск), Полярных Зорях и Оленегорске — «одноглавая» система, когда главой города является мэр, избранный депутатами из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией.

Собравшиеся пришли к единому мнению, что вторая система обеспечивает «наиболее эффективный процесс управления», поэтому на нее должны перейти все мурманские муниципалитеты.

«Немаловажна централизация именно сегодня, в условиях СВО, когда необходимо принимать быстро, оперативно очень серьезные решения»,— объяснил первый вице-спикер облдумы Владимир Мищенко.

Уже в начале октября депутаты приняли соответствующие поправки, которые поддержали все представленные в думе партии. Реформу одобрил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис («Единая Россия»), подчеркнув, что она позволит сделать вертикаль власти «понятнее и прозрачнее». «Для людей, северян, принципиально важно видеть то должностное лицо, которое отвечает за управление администрацией города. Сегодня я вижу по обращениям людей: многие путают функции главы муниципалитета и главы администрации, кто отвечает за хозяйство. Глава муниципалитета должен полностью отвечать за жизнедеятельность, именно так думают люди»,— заявил он.

17 октября спикер совета депутатов Мурманска Игорь Морарь представил проект поправок к уставу города, претворяющих эту реформу в жизнь. Но оказалось, что вместе с переходом на «одноглавую» систему этот проект предполагает и изменение способа формирования самого горсовета. Сейчас в него входят 30 депутатов, которые избираются в 15 двухмандатных округах (то есть избранными считаются два кандидата, набравшие наибольшее число голосов). В случае же принятия поправок городской парламент будет формироваться из 25 депутатов, избираемых в одномандатных округах (один округ — один мандат).

Отметим, что действующий состав горсовета, несмотря на большинство «Единой России», неоднократно демонстрировал нелояльность по отношению к областной власти. Так, в сентябре 2021 года депутаты отказались утвердить на посту главы города экс-министра образования Мурманской области Ольгу Дзюбу, которую публично поддержали Андрей Чибис и руководство партии. А в ноябре того же года совет провалил голосование уже за кандидатуру сити-менеджера — вице-губернатора по ЖКХ Юрия Сердечкина, также поддержанного главой региона. Считается, что к организации «фронды» в горсовете были причастны депутаты, близкие к экс-мэру Мурманска, а ныне депутату Госдумы Алексею Веллеру. Утвердить своих ставленников в должности Андрею Чибису удалось только со второй попытки и после партийной «чистки» (ряд депутатов был исключен из партии). Но кандидатуру госпожи Дзюбы пришлось заменить на кандидатуру Игоря Мораря.

Опрошенные “Ъ” представители оппозиции поддержали переход на «одноглавую» систему, но раскритиковали отказ от двухмандатных округов.

«"Одноглавая" система позволяет простому обывателю понять, кто же в городе руководитель. Кроме того, нет необходимости содержать двух "генералов",— сказал “Ъ” первый секретарь мурманского обкома КПРФ Артур Попов.— А вот победить в одномандатных округах, как показывает статистика, оппозиции гораздо тяжелее, чем в многомандатных». «Мы этот переход (на одномандатные округа.— “Ъ”), конечно же, не поддерживаем, потому что система постоянно меняется: на выборах областной думы в 2021 году тоже вместо "50 на 50" (половина депутатов избиралась по спискам, половина — в округах.— “Ъ”) сделали "25 на 75", и округа перенарезали»,— добавил лидер мурманской ячейки ЛДПР Станислав Гонтарь.

По словам политолога Александра Кынева, Мурманск —последняя региональная столица, где на местных выборах используются двухмандатные округа, и они действительно более выгодны оппозиции. «Шансы при такой системе ниже, чем при использовании партийных списков, но выше, чем по одномандатным округам: есть вариант, что кандидат от оппозиции, который не смог занять первое место, займет второе». Эксперт приводит в пример результаты муниципальных выборов 2023 года, по итогам которых кандидаты от партии власти победили абсолютно во всех одномандатных округах в Абакане, Красноярске, Белгороде, Великом Новгороде и Рязани.

По мнению политолога Ростислава Туровского, перед губернатором Чибисом, который в следующем году рассчитывает пролонгировать свои полномочия (см. “Ъ” от 16 октября), стоит задача преодоления кризиса в городской власти. «Ему важно снизить влияние ставленников бывшего мэра Веллера. Действующий глава горадминистрации лоялен губернатору и, видимо, станет после реформы полноправным мэром. А спикер, даже если будет из другой команды, останется с ограниченным влиянием. Горсовет, с которым у Чибиса были проблемы, станет заведомо слабым органом власти»,— резюмирует эксперт.

Андрей Прах