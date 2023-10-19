Минниханов не поддержал критику депутата Татарстана в адрес Кадырова

«Высказывание депутата Госсовета Азата Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики»,— заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Таким образом он отреагировал на выступление господина Хамаева в Госсовете Татарстана, во время которого тот осудил главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что его 15-летний сын Адам избил заключенного и получил звание героя.

Господин Минниханов подчеркнул, что «в Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранения целостности страны».

Заявление Рустама Минниханова распространила его пресс-служба.

Глава Татарстана не стал давать оценку действиям сына Рамзана Кадырова.



«Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман»,— сказал сегодня господин Хамаев, выступая с трибуны Госсовета. Он задался вопросом: «В каком правовом поле мы сегодня живем? Кто может ответить?» Перед выступлением Азат Хамаев отметил, что высказывает свое личное мнение.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"