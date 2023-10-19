Депутат Татарстана осудил Кадырова, похвалившего сына за избиение заключенного

Депутат Госсовета Татарстана из фракции «Единой России» Азат Хамаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что его 15-летний сын Адам избил заключенного и получил звание героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман»,— сказал господин Хамаев, выступая с трибуны Госсовета при обсуждении вопроса о патриотическом воспитании.

Депутат республики задался вопросом: «В каком правовом поле мы сегодня живем? Кто может ответить?» Однако никто из других парламентариев отвечать на него не стал.

Перед выступлением Азат Хамаев подчеркнул, что высказывает лишь «сугубо свое личное мнение» и является беспартийным.

Как сообщал «Ъ», 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам Кадыров избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля (содержится в СИЗО Грозного). «Побил и правильно сделал»,— написал глава Чечни. Господин Кадыров заявил, что гордится поступком сына, поскольку надругательством над святынями занимаются «провокаторы и предатели».

6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики. А 15 октября Глава Чечни опубликовал видео, смонтированное из кадров сожжения Корана и избиения его сыном Никиты Журавеля. «Признанный къонах (достойный муж.— ''Ъ'') чеченского народа! Герой всех мусульман!» — написал Рамзан Кадыров.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"