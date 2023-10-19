Путин поддержал идею о размещении серверов онлайн-игр в России

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о регулировании онлайн-игр в стране, чтобы они находились на домене .ru, а все сервера — на территории РФ. Предложение обнародовал глава исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлёв.

На заседании Совета по физкультуре и спорту господин Кремлёв отметил, что интернет-играми занимаются американские и канадские компании. Через зону .com за границу выводится около $5 млрд, добавил он.

«Предлагается интернет-игры включить в единый регулятор, чтобы все было в зоне .ru, все программное обеспечение и серверы должны быть на территории РФ»,— сказал Умар Кремлёв (цитата по ТАСС).

Он считает проблемой отсутствие единого регулятора сетевых игр. По его словам, они пропагандируют «антигосударственные ценности», а все российское представлено негативно. Владимир Путин поддержал инициативу: «Действительно, серверы должны у нас находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?».

В августе компания «Крибрум» и ГРЧЦ (структура Роскомнадзора) подготовили аналитическую справку о рисках и возможностях индустрии компьютерных игр в России. Среди рисков назывались кибербуллинг, пропаганда ЛГБТ, создание негативного образа страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игры с идеологией».

Лусине Баласян