Торги акциями VK на Мосбирже начнутся 20 октября

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 20 октября начнет торги акциями VK (MOEX: VKCO). Об этом сказано в пресс-релизе на сайте торговой площадки.

В сообщении указано, что торги возобновляются в связи с завершением конвертации ценных бумаг компании после редомиляции.

Через дочернюю компанию «Мэйл.Ру Финанс» VK также разместила замещающие евробонды облигации со сроком погашения 1 октября 2025 года. Всего компания разместила 146 облигаций по цене $200 тыс. на общую сумму $29,2 млн.

Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) VK на Мосбирже остановили 19 сентября в связи с перерегистрацией компании. С Британских Виргинских островов она перешла в российскую юрисдикцию на остров Октябрьский в Калининградской области. Кроме того, VK провела делистинг своих бумаг с Лондонской фондовой биржи.

Подробнее — в тексте «Ъ» «VK покидает острова».

Петр Бузлаев