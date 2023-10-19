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Коммерсантъ FM
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Торги акциями VK на Мосбирже начнутся 20 октября

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 20 октября начнет торги акциями VK (MOEX: VKCO). Об этом сказано в пресс-релизе на сайте торговой площадки.

В сообщении указано, что торги возобновляются в связи с завершением конвертации ценных бумаг компании после редомиляции.

Через дочернюю компанию «Мэйл.Ру Финанс» VK также разместила замещающие евробонды облигации со сроком погашения 1 октября 2025 года. Всего компания разместила 146 облигаций по цене $200 тыс. на общую сумму $29,2 млн.

Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) VK на Мосбирже остановили 19 сентября в связи с перерегистрацией компании. С Британских Виргинских островов она перешла в российскую юрисдикцию на остров Октябрьский в Калининградской области. Кроме того, VK провела делистинг своих бумаг с Лондонской фондовой биржи.

Подробнее — в тексте «Ъ» «VK покидает острова».

Петр Бузлаев

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