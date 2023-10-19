Чернышенко объявил о создании футбольной лиги с командами из новых регионов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о создании футбольной лиги «Содружество», которая объединила десять клубов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проведение чемпионата запланировано на март 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» Дмитрий Чернышенко представил результаты работы по интеграции присоединенных к России регионов в систему физической культуры и спорта страны. По его словам, общий объем финансирования проекта интеграции составляет 3,2 млрд руб.

«До конца года будет создано и восстановлено около 50 различных объектов, оснащено оборудованием 150 учреждений физкультуры и спорта. Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам. Была создана футбольная лига "Содружество", объединяющая 10 клубов из новых субъектов»,— отметил он (цитата по ТАСС).

20 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который направлен на интеграцию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в систему физической культуры и спорта России. Переходный период определен до 1 января 2026 года.

Законопроектом предлагалось регламентировать вопросы создания и аккредитации региональных спортивных федераций, признания спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей и тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством Украины.

На прошлой неделе в состав Олимпийского комитета России (ОКР) были включены олимпийские советы ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. После этого Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении ОКР на неопределенный срок.

Подробнее об отношениях МОК с РФ — в материале «Ъ» «Олимпийский комитет — России».