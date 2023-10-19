Новак: первую линию СПГ-завода «Арктик СПГ-2» запустят до конца 2023 года

Первая линия СПГ-завода «Арктик СПГ-2», основной пакет акций которого принадлежит НОВАТЭКу (MOEX: NVTK), будет запущена до конца 2023 года. Об этом на российско-китайском энергетическом форуме заявил вице-премьер России Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия проекта. Отгрузки планируется начать в начале следующего года. Планы запуска еще двух линий в 2024 и 2026 годах также полностью сохранены»,— сообщил он (цитата по ТАСС).

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон 12 сентября сказал, что компания начинает пусконаладочные работы на первой линии завода «Арктик СПГ-2». На проектную мощность, по его словам, она выйдет в первом квартале 2024 года. Производство сжиженного природного газа (СПГ) на второй линии «Арктик СПГ-2», как говорил господин Михельсон, начнется в декабре 2024 года.

«Арктик СПГ-2» входит в проект НОВАТЭКа по строительству линий по производству СПГ. Мощность каждой составит 6,6 млн тонн в год, объем стабильного газового конденсата — до 1,6 млн тонн в год. Открыть все линии компания планирует в срок с 2023 по 2026 года.

Накануне Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, разрешающий экспорт сжиженного природного и попутного газа (СПГ) с участков, расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Среди них — месторождения Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО.

Петр Бузлаев