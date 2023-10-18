Госдума приняла закон об экспорте СПГ с северных месторождений

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, разрешающий экспорт сжиженного природного и попутного газа (СПГ) с участков, расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Среди них — месторождения, расположенные в Красноярском крае, Ненецком, Ямало-Ненецком АО. Новая норма коснется компаний с госучастием более 50%, в том числе 36 месторождений «Роснефти» в указанных регионах.

Согласно пояснительной записке к проекту, либерализация СПГ с этих месторождений необходима, поскольку они «значительно удалены» от Единой системы газоснабжения (ЕСГ), а значит, монетизация газа с них «экономически целесообразна только за счет производства СПГ».

Закон был внесен на рассмотрение правительством 9 марта 2023 года. В апреле замминистра энергетики Анастасия Бондаренко в беседе с «Интерфаксом» говорила, что принятый закон «по сути расширяет и предусматривает предоставление права на экспорт» компании «Роснефть». Госпожа Бондаренко объясняла законопроект тем, что перечень месторождений, принадлежащих «Роснефти», расширился до 36 месторождений в Красноярском крае, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Среди российских компаний правом на экспорт СПГ обладают «Газпром», «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть», а также дочерние компании НОВАТЭКа — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3».

Как ранее писал «Ъ» первый СПГ-завод «Газпрома» (MOEX: GAZP), построенный компанией с нуля — «Портовая СПГ» на Балтике,— в первый год своей работы был вынужден кардинально пересмотреть маркетинговую стратегию. Хотя сбыт исходно был ориентирован на Северо-Западную Европу, ситуация на Украине заставила перенаправить грузы в Турцию и Грецию.

Подробнее об этом читайте в материале «"Газпром" пристроил балтийский газ в Южную Европу».

Полина Мотызлевская