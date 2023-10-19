В Свердловской области ищут стоматолога-ортопеда на зарплату до 800 тыс. рублей

В Свердловской области за девять месяцев 2023 года вакансий для врачей и фармацевтов было открыто на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом количество резюме увеличилось лишь на 15%, следует из исследования hh.ru. По итогам сентября 2023 года на одну медицинскую вакансию в регионе приходится всего 1,9 активных резюме, что говорит об остром дефиците кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя предлагаемая зарплата по итогам января-сентября составила 43,6 тыс. руб. Средние ожидания соискателей-медиков выше — 49 тыс. руб., что почти на 9 тыс. руб. больше, чем год назад. Самой высокооплачиваемой вакансией стала «Врач стоматолог-ортопед» в клинику Екатеринбурга, где предлагают зарплату от 350 тыс. до 800 тыс. руб.

В другой клинике ищут врача стоматолога-ортопеда на зарплату от 150 тыс. до 400 тыс. руб. В топ самых «дорогих» вакансий также вошли детский врач-оториноларинголог — от 150 тыс. до 350 тыс. руб., врач-стоматолог-хирург–имплантолог — от 200 тыс. руб., главный врач (невролог) — от 200 тыс. до 250 тыс. руб., а также врач косметолог дерматовенеролог — от 150 тыс. до 250 тыс. руб.

Ранее главный врач скорой помощи Екатеринбурга заявил о дефиците кадров — не хватает 60 врачей и 100 фельдшеров. По его словам, это связано с большой нагрузкой и низкими зарплатами в сравнении с медиками, работающими в стационарах.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте