Главврач скорой помощи Екатеринбурга заявил о нехватке медиков

В скорой помощи Екатеринбурга не хватает 60 врачей и 100 фельдшеров. В эфире ОТВ главный врач Игорь Пушкарев рассказал, что самыми дефицитными специальностями являются анестезиологи-реаниматологи и педиатры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Пушкарева, кадровый дефицит связан с большой нагрузкой и низкими зарплатами. Так, врачи скорой помощи получают меньше, чем медики в стационарах, хотя нагрузка у них «колоссальная».

«Врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи 24 часа находятся в машине. В отличие от наших коллег, которые работают в стационарах, поликлиниках, они находятся у себя дома, я так называю, в больнице. А мы работаем на улице, в подъездах, в квартирах у пациентов»,— подчеркнул он.

Напомним, о обстрой нехватке медиков в Свердловской области сообщалось неоднократно. В сентябре на одну вакансию врача в регионе приходилось всего 1,9 резюме.

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