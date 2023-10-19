Роскомнадзор подтвердил масштабную утечку данных клиентов МТС-банка

Роскомнадзор (РКН) завершил проведение проверки после публикации в СМИ и соцсетях сообщений о возможной утечке персональных данных около 1 млн клиентов МТС-банка, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе надзорного ведомства. Как уточнили в РКН, расследование полностью подтвердило факт утечки.

По итогам проведенной проверки Роскомнадзор «составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд», заявил представитель ведомства. Согласно действующему законодательству, финорганизации может грозить штраф в размере от 60 тыс. до 100 тыс. руб.

В сентябре нынешнего года в Telegram-каналах начала распространяться база данных более чем 1 млн клиентов МТС-банка, при этом злоумышленники в объявлении утверждают, что в целом получили доступ к данным 21 млн человек. Архив состоял из трех файлов: один из них содержал общие данные о держателях карт (ФИО, номера телефонов, ИНН), два других — частичный номер банковской карты (шесть первых и четыре последние цифры), даты выпуска и истечения срока действия и тип карты (дебетовая, кредитная, корпоративная), а третий файл содержал в том числе 50 тыс. уникальных адресов электронной почты держателей карт.

В самом кредитном учреждении после появления базы данных заявили, что «утечка банковской тайны не подтвердилась, представленная в базе информация не позволяет злоумышленникам совершать финансовые операции от лица клиентов банка».

Подробнее об утечке читайте в материале «Ъ» «Клиенты МТС-банка нашлись в сети».

Александр Кислов