Капвложения споткнулись об рубль

По данным свежего макроэкономического мониторинга Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), еще во втором квартале 2023 года капитальные инвестиции интенсивно росли (первый квартал — плюс 2,2%, второй — плюс 5,3%, сезонность устранена). Однако после достижения в июне-июле исторического максимума индекс инвестактивности (оценка предложения в экономике товаров инвестиционного назначения), рассчитываемый центром, расти практически перестал (см. график).

Это произошло главным образом за счет стабилизации предложения машин и оборудования. Отметим, что расчеты ДИП ЦБ, опубликованные в октябрьском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды», фиксируют, что эта тенденция продолжилась и в августе — в части самых «тяжелых» отраслей инвестгруппы (выпуск «готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» и «прочих транспортных средств и оборудования», которые имеют наибольший вес в структуре добавленной стоимости инвестгруппы) в трактовке аналитиков ЦБ видна стабилизация, а в остальных — снижение выпуска. В строительстве, после длительного интенсивного роста (апрель — плюс 1%, май — 2,3%, сезонность устранена), наметилась коррекция (июнь — минус 1%, июль — минус 0,2%), фиксируют в ЦМАКП. «Пока это чисто "маятниковая" динамика. Стоит ли за ней "настоящий" спад, или только лишь замедление, покажут ближайшие пара месяцев»,— замечают аналитики центра. Предложение базовых стройматериалов пока увеличивается, но темпы этого увеличения в июле существенно замедлились (при этом по обоим указанным показателям в июле фиксируются исторические максимумы).

Отметим, что сентябрьские опросы промышленников Институтом Гайдара (ИЭП) также показывают, что инвестиционные планы компаний в августе-сентябре теряли оптимизм после достижения локального максимума в июле: для увеличения капвложений 64% респондентов ИЭП нужен крепкий рубль. В ЦМАКП же отмечают, что в наборе технических проблем (среди них увеличение конкуренции за работников и инфляция издержек), ограничивающих инвестактивность российских компаний, появилась и еще одна. «Уже состоявшееся повышение ключевой ставки вывело ставки денежного рынка на уровень, превышающий рентабельность бизнеса в некоторых отраслях (машиностроительных, деревообработке)»,— фиксируют аналитики центра.

Артем Чугунов