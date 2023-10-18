IEK взялась за контакты

Три ульяновских производства электротехнической продукции, в том числе завод низковольтной аппаратуры АО «Контактор», находившиеся в собственности французской компании Legrand стали собственностью российского холдинга IEK Group. Холдинг намерен инвестировать в ульяновские предприятия в течение трех лет около 1 млрд руб., модернизировать производство и расширить номенклатуру продукции. Руководство ульяновских предприятий уверено в успешном развитии производств с новым собственником. Эксперты отмечают, что в первую очередь новому собственнику необходимо модернизировать производство для снижения зависимости от влияния западных санкций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Некрасова (в центре) уверена в хороших перспективах развития ульяновских производств с новым собственником

Фото: Фото пресс-службы губернатора Ульяновской области Людмила Некрасова (в центре) уверена в хороших перспективах развития ульяновских производств с новым собственником

Фото: Фото пресс-службы губернатора Ульяновской области

Предприятия французской компании Legrand перешли в собственность российского электротехнического холдинга IEK Group, сообщила во вторник пресс-служба губернатора, ссылаясь на информацию, озвученную главой Ульяновской области на аппаратном ­совещании.

Как отмечается, в рамках сделки новый собственник получил три производственных площадки и более 20 представительств компании в российских городах. Все три производственных площадки расположены в Ульяновской области»: завод АО «Контактор», филиал «Ульяновский» компании ООО «Легран», а также производственные линии в поселке Чуфарово Вешкаймского района.

Как отметил губернатор региона Алексей Русских, «новый собственник намерен увеличить число рабочих мест на предприятии» и «имеет планы по серьезной модернизации производственных мощностей» (в настоящее время на трех ульяновских предприятиях работают около 900 ­сотрудников).

На своем официальном сайте IEK Group назвала приобретение активов «главной сделкой 2023 года на российском электротехническом рынке». Сумму сделки холдинг не раскрывает. IEK Group отмечает, что «правительственная комиссия установила для бывших предприятий Legrand ключевые показатели на ближайшие три года», планируется, что «суммарная выручка трех производственных площадок Ульяновской области в 2025 году должна составить около 8,5 млрд руб., «инвестиции IEK GROUP в развитие производства на этих предприятиях за три года достигнут 1 млрд руб.».

Гендиректор холдинга Андрей Забелин считает, что «IEK GROUP и бывшие российские подразделения Legrand дополняют друг друга в технологиях и продуктовых решениях, поэтому сделка обеспечит эффект ­синергии».

Напомним, акции после приватизации одного из крупнейших российских производителей низковольтной аппаратуры — завода «Контактор» (в то время — ЗАО) были распределены среди трудового коллектива. Однако в 2004 году компания подверглась рейдерскому захвату, акции аккумулировала некая компания «Сфера», далее контрольный пакет несколько раз перепродавался, в конечном итоге, в 2007 году его купила французская Legrand, которая уже считалась добросовестным приобретателем.

25 января этого года Legrand заявила о своем намерении уйти с российского рынка «ввиду недавних событий, в том числе растущей операционной сложности и неопределенности». При содействии Корпорации развития Ульяновской области губернатор региона Алексей Русских провел переговоры с гендиректором Legrand в России и СНГ Паскалем Деконсом, была достигнута договоренность, что до завершения процедуры продажи активов предприятия в Ульяновской области продолжат работу и сохранят сотрудников.

• ООО «ИЭК Холдинг» (коммерческое обозначение — IEK GROUP) зарегистрировано в 2007 году в Подольске Московской области. Предприятия холдинга размещены в Тульской области, Новосибирске и Казани. Под брендами компании продукция также выпускается в странах Европы, в Китае, Турции, Корее, Японии, Индии. Владельцы компании — четыре физлица, они же владеют компаниями «ИЭК–Инвест» (ООО) и «ИЭК Девелопмент» (ООО). По итогам 2022 года (данные ФНС) основные средства компании составляют 4,353 млрд руб., дебиторская задолженность по инвестициям 0,566 млрд руб., кредиторская задолженность –7,109 млрд руб., выручка — 3,358 млрд руб., 28,619 млрд руб., чистая прибыль — 2,278 млрд руб.

АО «Контактор» по итогам 2021 года показало выручку 1,619 млрд руб. и чистую прибыль — 7,5 млн руб.

ООО «Легран» по итогам 2022 года имело выручку 9,207 млрд руб., чистую прибыль — 2,255 млрд руб.

Гендиректор «Контактора» Людмила Некрасова (она же — гендиректор ООО «Легран») по поводу дальнейшего развития ульяновских производств настроена оптимистично. Она пояснила, что до смены собственника производства работали в сложных условиях из-за влияния санкций. Так, ООО «Легран» не могло реализовывать продукцию своего филиала, и фактически все бытовые электротехнические изделия филиала «Ульяновский» (розетки, выключатели и пр.) скапливались на складах. Под санкции также попали комплектующие, «вплоть до мелких винтиков и пружинок», и приходилось искать новых поставщиков уже в Китае. После перехода активов российскому собственнику проблема сбыта продукции филиала «Ульяновский» снимается. «Контактор» же, по словам госпожи Некрасовой, проблем со сбытом не имел, «более того, после ухода с российского рынка таких конкурентов, как ABB, Schneider и Siemens, спрос на продукцию „Контактора“ значительно увеличился и продолжает расти». В первую очередь, по ее словам, инвестиции IEK GROUP «будут направлены на импортозамещение, на локализацию». Будет также расширяться производство, готовится выпуск новых видов изделий, для чего уже закупаются новые линии и оснастка. «Уже на этой неделе выходит на рынок новый аппарат взамен итальянского „Протона“ (тип автоматических выключателей. — «Ъ»), теперь он будет российско–китайским»,— заметила Людмила Некрасова. Она также пояснила, что однозначно IEK GROUP откажется от бренда Legrand, будет переименовано и ООО «Легран», сейчас идут обсуждения нового бренда, «есть много вариантов, но к единому мнению пока не пришли, решение будет принято к середине ноября». В то же время зарекомендовавший себя бренд «Контактор» останется, добавила ген­директор.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов предполагает, что основными возможными изменениями на ульяновских предприятиях IEK GROUP станет их модернизация «с целью увеличить мощности, а также произвести замену оборудования на оборудование из дружественных стран, чтобы избежать рисков внешних ограничений». Он также не исключает, что эти предприятия могут начать выпуск новых видов продукции взамен той, комплектующие для которой ранее поставляли из-за рубежа». К рискам, с которыми может столкнуться холдинг, эксперт относит «в условиях внешних санкций отказ поставлять отечественной компании интеллектуальную собственность и технологии для выпуска продукции, ограничения на доступ к рынкам ряда стран». «Но в этих условиях государство может оказать компании поддержку, поскольку это в его интересах»,— считает эксперт, отмечая, что спрос на продукцию ульяновских предприятий может быть высоким.

Сергей Титов, Ульяновск