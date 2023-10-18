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Коммерсантъ FM
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Деньги ушли под текстиль

Осуждены фигуранты дела о незаконном выводе средств за границу

К пяти годам лишения свободы условно и такому же испытательному сроку приговорил Пресненский суд Москвы Светлану Гостееву, бухгалтера ООО «БонаФидеГрупп», и специалиста в финансово-кредитной сфере Вячеслава Мицкевича. Оба обвинялись в том, что вместе с сообщниками по подложным документам незаконно вывели за границу иностранную валюту на 20,5 млн руб.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе организованной группы) было возбуждено следственной частью УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве 24 декабря 2021 года.

Поводом для этого послужили данные, полученные полицейскими из налоговой инспекции №46 и столичного банка «Химик». 28 декабря по подозрению в совершении преступления были задержаны Светлана Гостеева и Вячеслав Мицкевич. Их предполагаемую сообщницу Ольгу Нестерову полицейским задержать не удалось, и она была объявлена в розыск.

В ходе следствия было установлено, что в преступную группу Мицкевич, Гостеева и Нестерова объединились осенью 2019 года.

Согласно распределению обязанностей, Ольга Нестерова занялась обеспечением группы компьютерами и мобильной связью. Вячеславу Мицкевичу, специалисту в кредитно-финансовой сфере и валютном законодательстве, были поручены регистрация юридического лица, которое должно было быть задействовано в криминальной схеме, подбор надежного человека на должность гендиректора этой фирмы, открытие для нее банковских счетов и оформление внешнеторговых контрактов. На Светлану Гостееву возложили осуществление контроля за своевременным составлением документов, открытие и закрытие расчетных счетов в банке. Кроме того, Гостеева и Нестерова должны были подыскивать компании-нерезиденты, которым могли бы поступать деньги из России.

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Как следует из материалов уголовного дела, финансист Мицкевич в начале ноября 2019 года создал ООО «Галактика», поставив на должность гендиректора некоего господина Воблова. Вместе с номинальным директором они зарегистрировали ООО в столичной ИФНС №46 для внесения фирмы в ЕГРЮЛ.

К 15 июня 2020 года, когда Светланой Гостеевой были подготовлены необходимые подложные документы, гендиректор Воблов и финансист Мицкевич отправились в дополнительный офис «Московский» банка «Химик», где открыли расчетные счета в рублях и в валюте.

В августе 2020 года подельники получили реквизиты берлинской компании WATEX Export Import Gmbh и подготовили подложный контракт на получение от нее текстильной продукции с подписями гендиректора «Галактики» Воблова и президента WATEX Сергея Чистенкина. Первый перевод денег под предлогом закупки текстиля был оформлен примерно на €4 тыс.

В дальнейшем Светлана Гостеева, как установило следствие, на своем рабочем месте в «БонаФидеГрупп» (занимается международными грузоперевозками и таможенным оформлением товаров) готовила различные платежные документы и договоры с юрлицами, которые переводили деньги на закупку текстиля на валютный счет «Галактики». Оттуда средства переводились в Германию.

Всего, по данным следствия, с начала августа по конец сентября 2020 года было сделано семь таких переводов на общую сумму €232 тыс. (20,5 млн руб. по тогдашнему курсу ЦБ).

При этом, согласно данным Федеральной таможенной службы, ни «Галактика», ни WATEX таможенные операции не совершали.

Подсудимые были признаны виновными в незаконных валютных операциях, за что получили по пять лет условно. Получить комментарии от защитников Светланы Гостеевой и Вячеслава Мицкевича оперативно не удалось.

Юрий Сенаторов

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