«Фармасинтез-Норд» вывел на рынок новый противоопухолевый препарат

АО «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге вывело на рынок новый противоопухолевый препарат «Брестокэр» (Лапатиниб), сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе предприятия.

Лекарство было зарегистрировано в июле 2023 года. Его применяют для лечения взрослых пациентов с раком молочной железы. В Петербурге это первый подобный препарат с действующим веществом лапатиниб (обратимый ингибитор тирозинкиназы). Благодаря ему можно вести таргетное лечение рака у пациентов. Такая терапия отличается высокой эффективностью, а характер проявления побочных эффектов более мягкий относительно других методов, химиотерапии.

«Объем инвестиций в капитальное строительство производства твердых форм лекарственных препаратов составил 2,6 млрд рублей. Серийный выпуск препаратов на заводе первой очереди ведется с 2017 г.», — указали в пресс-службе предприятия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что АО «Фармасинтез-Норд» в сентябре выпустило первую партию препарата «Миелодест» (Помалидомид), предназначенного для лечения больных с множественной миеломой.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте