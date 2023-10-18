Дагестан запросил 11,78 млрд рублей на реконструкцию электросетей

Глава Дагестана Сергей Меликов запросил «федеральное финансирование первоочередных мероприятий программ повышения надежности электросетевого комплекса региона в объеме 11,78 млрд руб.», как сообщил «Ъ» депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов («Единая Россия»). Он рассчитывает, что «федеральный центр перечислит средства в ближайшее время», однако это, по его словам, втрое меньше того, что требуется на основании технического аудита электросетевого комплекса республики, проведенного в 2018 году ПАО «Россети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сайгидпаша Умаханов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сайгидпаша Умаханов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Умаханова, износ оборудования электросетей в Дагестане составляет 75%, а по центрам питания — 85%, что значительно выше среднероссийских показателей. Большая часть системы электроснабжения построена еще в 1960–1970-х годах, в ряде случаев оборудование как минимум дважды выработало эксплуатационный ресурс. Перегрузки сетей приводят к периодическим отключениям электричества в жилых районах, что, в свою очередь, ведет к акциям протеста. Жители республики обращаются к депутатам всех уровней, «но кардинально улучшить ситуацию можно только с привлечением средств долгосрочных федеральных программ», полагает Сайгидпаша Умаханов. По его словам, на текущий момент согласована реконструкция 78 объектов на сумму 7,68 млн руб., притом что требуется «порядка 27 млрд руб.».

Среди причин перегрузки энергосети в Дагестане депутат кроме износа оборудования называет активное строительство жилья, «производственных зданий, туристических объектов на побережье Каспийского моря и объектов инженерной инфраструктуры»: «Все они подключаются к существующим изношенным сетям электроснабжения, в результате образуются сверхнормативные нагрузки, что особенно остро проявляется при аномальной жаре летом и в морозы зимой. В эти моменты многократно возрастает потребление электроэнергии, и для предотвращения выхода из строя энергоустановок возникает необходимость веерных отключений. Особенно болезненно это для негазифицированных отдаленных населенных пунктов в осенне-зимний период». Потери электроэнергии в Дагестане Сайгидпаша Умаханов оценивает в 40%: «Возникают они в связи с хищениями, которые в подавляющем большинстве случаев происходят с участием работников абонентских служб путем бездоговорного потребления и вмешательства в работу приборов учета». На этом фоне общий уровень задолженности за электроэнергию в Дагестане превышает 15 млрд руб., а более 70% долга приходится на население: «Причина этого — неэффективная работа абонентских служб ресурсоснабжающих организаций»,— говорит депутат.

По его словам, нормализация ситуации в электросетевом комплексе Дагестана возможна только при его полной модернизации, что «предполагает большой объем капитальных вложений с привлечением средств федерального бюджета». Может улучшить ситуацию развитие альтернативной энергетики, говорит Сайгидпаша Умаханов. В 2022 году была введена в эксплуатацию первая крупная солнечная электростанция — Южно-Сухокумская мощностью 15 МВт. В 2023–2024 годах планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию солнечных электростанций в Ногайском районе и в Дербенте совокупной мощностью 160 МВт, а в 2026 году — Новолакской ветровой электростанции мощностью до 315 МВт.