Петербург обошел Москву по доле женщин-курьеров

В Санкт-Петербурге большая доля женщин, работающих курьерами, к общему числу работников сервисов доставки по сравнению с Москвой. Такие данные приводят в пресс-службе «Яндекс Доставки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Северной столице насчитывается 4% женщин, которые зарабатывают деньги доставкой заказов, что на 1% больше, чем в Москве. При этом показатели ниже средней доли по стране — 8%.

Согласно исследованию сервиса, порядка 65% женщин готовы порой разносить заказы в качестве подработки в случае, когда работодатель обеспечит достойный доход. Их привлекает прежде всего гибкость графика. С другой стороны — 60% россиянок побаиваются возможных инцидентов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 40% жителей Петербурга не будут против сократить зарплатные ожидания ради трудоустройства.

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