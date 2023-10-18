Петербург обошел Москву по доле женщин-курьеров
В Санкт-Петербурге большая доля женщин, работающих курьерами, к общему числу работников сервисов доставки по сравнению с Москвой. Такие данные приводят в пресс-службе «Яндекс Доставки».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В Северной столице насчитывается 4% женщин, которые зарабатывают деньги доставкой заказов, что на 1% больше, чем в Москве. При этом показатели ниже средней доли по стране — 8%.
Согласно исследованию сервиса, порядка 65% женщин готовы порой разносить заказы в качестве подработки в случае, когда работодатель обеспечит достойный доход. Их привлекает прежде всего гибкость графика. С другой стороны — 60% россиянок побаиваются возможных инцидентов.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 40% жителей Петербурга не будут против сократить зарплатные ожидания ради трудоустройства.
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