Снизить требования по зарплате ради работы готовы 40% жителей Петербурга

При трудоустройстве 40% жителей Санкт-Петербурга готовы снизить планку ожиданий по заработной плате, чтобы получить место в той или иной организации, а также сохранить уровень дохода, сообщили в пресс-службе компании hh.ru.

Проведенный службой исследования опрос выявил, что петербуржцы оказались наиболее гибкими в плане вопроса зарплаты на вакансиях. Жители города готовы отступить от ожиданий ради получения предложения от работодателя. При этом в среднем по стране на это готовы пойти 38% человек.

Если 40% готовы уступить, то 43% петербуржцев не согласны работать за меньшие деньги. Остальные 17% затруднились с ответом. По результатам опроса, самыми гибкими оказались IT-специалисты, работники СМИ и сферы культуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на сотрудников в сентябре увеличился в Петербурге на 45% по сравнению с осенью 2022 года.

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