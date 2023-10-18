На Васильевском острове оформили 5 тыс. парковочных разрешений

С 1 ноября на Васильевском острове в Санкт-Петербурге начнет работу зона платной парковки. На сегодняшний день власти города оформили для жителей района уже порядка 5 тысяч парковочных разрешений. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как напоминают чиновники, льготное парковочное разрешение дает возможность водителям парковаться на территории всего района проживания после введения платной парковки без дополнительной платы. Заявление сроком от 1 года до 3-х лет можно подать в любом МФЦ, а также через портал Госуслуги. Срок рассмотрения и выдачи разрешения составляет от 10 до 20 рабочих дней.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что муниципальные депутаты василеостровского МО «Гавань» предложили губернатору Петербурга Александру Беглову исключить этот муниципалитет из зоны платной парковки. В тексте обращения отмечается, что проект не продуман, что может «негативно сказаться на жизни и спровоцировать социальный разрыв».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте