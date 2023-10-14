Александру Беглову предложили исключить МО Гавань из зоны платной парковки

К губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову обратились с предложением исключить муниципальный округ Гавань (часть Васильевского острова) из зоны платной парковки. Об этом сообщили на странице МО в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По мнению депутатов, введение платы за парковку транспортных средств нецелесообразно, а в городе необходимо вернуть схему дорожного движения по состоянию на август 2023 года. В тексте обращения отметили, что проект запуска платных парковок в Василеостровском районе не продуман, что может негативно сказаться на жизни и спровоцировать социальный разрыв.

Там же добавили, что мера Смольного не учитывает нынешнюю экономическую ситуацию, вводится опережающими темпами. Депутаты указали, что в Петербурге игнорируют сроки расширения зоны платных парковок.

Прежде в городском комитете по транспорту напомнили, что плату за парковку автомобилей начнут взимать на 118 улицах Василеостровского района с 1 ноября. Таким образом, в Петербурге будет уже четыре района, где придется заплатить за парковочное место.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что городская прокуратура сообщила о приеме жалоб на незаконную эвакуацию машин в Петербурге.

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