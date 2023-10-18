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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 18 октября

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 18 октября над территорией нескольких российских регионов системами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Число погибших в результате удара по больнице в Газе превысило 800 человек. Представители движения «Хамас» и руководители ряда мусульманских государств утверждают, что удар был нанесен израильской армией, в Тель-Авиве эти обвинения отвергают и заявляют, что причиной инцидента стал неудачный пуск ракеты группировкой «Исламский джихад».

Власти Иордании отменили запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена в столице страны Аммане.

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что он на данный момент временно приостановил свои полномочия на посту сопредседателя партии «Справедливая Россия—За правду». По словам господина Прилепина, подобное решение принято в связи с его участием в военной операции РФ на Украине.

Минобрнауки России подготовило программу курса «История религий России», который со следующего семестра пройдет апробацию в 27 российских вузах.

Восьмая по размеру выручки в России аптечная сеть «36,6» продолжает экспансию в регионы. Компания закрыла сделку оценочной стоимостью до 8 млрд руб. по приобретению объединенной сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья» в Петербурге и Ленинградской области.

Министерство финансов США готовит санкции в отношении палестинского исламского движения «Хамас» в связи с его атакой на Израиль, сообщает американский портал Axios со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что санкции могут быть введены уже на этой неделе.

Александр Кислов

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