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Коммерсантъ FM
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Банки не успевают за деньгами

Платежи оказались слишком быстрыми для системы

Банкиры просят ЦБ перенести на год применение санкций в отношении кредитных организаций, которые не смогут к 1 апреля 2024 года внедрить сервис B2B-переводов через систему быстрых платежей (СБП). Они отмечают, что из-за мгновенного характера переводов невозможно качественно проверить получателя платежа в рамках закона о борьбе с отмыванием. Однако эксперты говорят о другой возможной причине: из-за внедрения В2В-переводов банкам придется серьезно перестраивать систему управления ликвидностью с учетом существенного роста скорости перемещения средств клиентов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ассоциация банков России (АБР) обратилась в ЦБ с предложением «ввести мораторий на применение штрафных санкций к кредитным организациям» за несоблюдение сроков внедрения сервиса B2B-переводов через СБП сроком на год (c письмом ознакомился “Ъ”). По текущим правилам сервис должен заработать у всех банков с универсальной лицензией с 1 апреля 2024 года, но проведенный АБР опрос «выявил потенциальные риски его внедрения».

Основные опасения участников рынка связаны с мгновенностью переводов, что, по их мнению, создает дополнительные риски ввиду невозможности оперативно идентифицировать получателя платежа в рамках процедур по борьбе с отмыванием. В письме АБР отмечается, что у банков будет отсутствовать возможность «отказать в исполнении перевода на высокорискового клиента, в том числе фигуранта "Платформы ЗСК" (знай своего клиента.— “Ъ”) по причине отсутствия данных о получателе». Также мгновенный характер переводов через СБП не позволит приостановить на пять дней исполнение платежа, как того требует закон о борьбе с отмыванием, если получатель связан с терроризмом или находится в блокирующих списках.

Для перевода В2В обоим клиентам надо зарегистрироваться в СБП — либо в мобильном приложении, либо в личном кабинете дистанционного банковского обслуживания. Получатель платежа формирует (выставляет) счет в виде QR-кода или платежной ссылки и направляет ее отправителю платежа. Тот проходит по ссылке, в результате чего формируется предзаполненное платежное поручение, которое он оплачивает, и средства уходят на счет получателя. Лимит для таких переводов установлен в размере 1 млн руб. за трансакцию, при этом ограничения по количеству в день или месяц не установлено. Тариф операций ЦБ пока не ограничивает.

По словам источников “Ъ” на банковском рынке, некоторые системно значимые организации уже «активно тестируют механизм». У банкиров сохраняются вопросы к сервису — например, в отношении отсутствия отработанной процедуры возврата средств или риска нарушения очередности проведения платежей.

Сопредседатель комитета АБР по платежным системам Алексей Маслов добавляет, что «для небольших банков с незначительным числом клиентов, использующих СБП, основной проблемой может стать высокая стоимость услуг на работу вендоров, которая при их трафике не окупится». Заменить вендора затруднительно, «поскольку это влечет значительные финансовые и временные затраты, а также требует перестройки налаженных процессов», уточняет эксперт. При этом у ЦБ есть право ограничения максимальной стоимости услуг для клиентов (отправителей и получателей переводов СБП), что в ряде случаев не позволяет устанавливать ее с учетом реально понесенных банком затрат на реализацию и поддержание работы сервиса.

В Банке России не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты полагают, что сомнения банкиров в перспективах сервиса могут иметь еще более глубокие корни. Так, по мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, проблема в том, «что с внедрением В2В-переводов через СБП банкам придется перестраивать всю систему управления ликвидностью, ведь теперь средства клиентов-юрлиц смогут быстро перемещаться в другой банк». Базовую ответственность, уточняет эксперт, всегда несет банк получателя: именно он обязан проверять своего клиента и блокировать его счет при необходимости. По мнению господина Прохорова, новый сервис будет наиболее востребован у малого и среднего бизнеса, где, например, отгрузки товаров идут по факту получения оплаты.

Максим Буйлов

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