Главные анонсы 18 октября

В Пекине пройдет основной день форума «Один пояс — один путь». В программе торжественная церемония открытия, выступления глав государств. На полях форума запланирована встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в широком формате (с участием делегаций) и в узком.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу дело о банкротстве ООО «Гугл», российского подразделения Google.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело крупного производителя и продавца обуви Ralf Ringer. Находящаяся в подмосковном Талдоме компания «Стивали» просит суд признать банкротом АО «Ральф Рингер», головную структуру Ralf Ringer.

Минфин России на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий.

В КНДР пройдет визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В Иркутской области суд изберет меру пресечения мэру Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным, обвиняемым в мошенничестве с жильем после масштабного наводнения в городе в 2019 году.

В храме Христа Спасителя пройдет литургия, которую совершит патриарх Кирилл. Во время патриарх возведет епископа Арсения в сан митрополита Псковского и Порховского.

С 18 по 20 октября в Москве пройдет форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В Форуме примут участие делегации политических партий, видные общественные деятели, известные представители научных, экспертных и деловых кругов ориентировочно из 70 стран.

В Московской области в КВЦ «Патриот» пройдет учебно-методический сбор специалистов пунктов отбора граждан на военную службу по контракту.

Президент США Джо Байден посетит Израиль. Ожидается, что Байден встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими израильскими чиновниками.

В Иордании запланирован визит президента США Джо Байдена. В программе четырехсторонняя встреча с участием короля страны Абдаллы II, президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, президента Государства Палестина Махмуда Аббаса.

В Израиле запланирована встреча канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В Джидде пройдет экстренная встреча министров иностранных дел Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества, посвященная палестино-израильскому конфликту и угрозам гражданскому населению в блокированном секторе Газа.

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибудет в Каир на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и ухудшения гуманитарной ситуации в Газе.

В Нью-Йорке запланировано голосование в Совете Безопасности ООН по бразильскому проекту резолюции по палестино-израильскому конфликту.

В Страсбурге на пленарной сессии европарламента выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Во Франкфурте-на-Майне пройдет заседание совета управляющих Европейского центрального банка.

Китай обнародует данные о динамике ВВП в III квартале.

В США приступит к работе группа по контролю за надлежащим использованием Украиной предоставленной военной помощи.

В Мадриде состоится заседание рабочей группы ЕС по разоружению (CONOP).

В Мадриде откроется Военно-морской информационный форум ЕС.

В Гранаде состоится заседание генеральных директоров ЕС по архитектуре.

С 18 по 21 октября в Дурбане пройдут Игры БРИКС. В программе соревнования по шести видам спорта: плаванию, теннису, настольному теннису, бадминтону, пляжному волейболу, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины — настольный теннис и теннис на колясках). Участвуют 34 российских спортсмена.