Главные новости за 17 октября. Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
Председатель комитета ветеринарии Курской области задержан за получение взятки.
Тамбовские депутаты могут ввести запрет на склонение к абортам.
За сутки ВСУ ударили по Белгородской области девятью снарядами и четырьмя БПЛА.
«Орелмасло» вкладывает 480 млн рублей в строительство очистительного отделения.
В Белгороде будут оплачивать похороны погибших в происшествиях, связанных с СВО.
В Липецкой области две компании судятся за использование знака «Елецкие кружева».
Отряд самообороны создан в курском Курчатове.
Курская область стала лидером по объему погрузки зерна на сети РЖД в сентябре.
В регионах Черноземья начали отменять особый противопожарный режим.