Главные новости за 17 октября. Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Председатель комитета ветеринарии Курской области задержан за получение взятки.

Тамбовские депутаты могут ввести запрет на склонение к абортам.

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области девятью снарядами и четырьмя БПЛА.

«Орелмасло» вкладывает 480 млн рублей в строительство очистительного отделения.

В Белгороде будут оплачивать похороны погибших в происшествиях, связанных с СВО.

В Липецкой области две компании судятся за использование знака «Елецкие кружева».

Отряд самообороны создан в курском Курчатове.

Курская область стала лидером по объему погрузки зерна на сети РЖД в сентябре.

В регионах Черноземья начали отменять особый противопожарный режим.