В регионах Черноземья начали отменять особый противопожарный режим

На 17 октября особый противопожарный режим действует в четырех регионах Черноземья из шести. Он был отменен в Белгородской и Тамбовской областях, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза).

Официально в этих субъектах об отмене особого противопожарного режима не сообщалось. 27 сентября в ГУ МЧС по Белгородской области сообщали, что режим снова вводится на территории только трех муниципальных образований — Белгородского района, Губкинского и Новооскольского городских округов. При этом ранее ограничения во всем регионе вводились до 25 октября, но о сокращении этого срока власти не информировали.

В Воронежской области отменить режим планируется сегодня. Проект соответствующего постановления за подписью врио губернатора Сергея Трухачева опубликовали на портале правительства региона 16 октября.

На время действия особого режима ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств. Ограничения касаются проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведения костров, проведения лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

В конце сентября в ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза) сообщали, что в октябре в Белгородской области и на юге Воронежской прогнозируются «повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров».

Олег Мухин