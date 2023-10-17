Председатель комитета ветеринарии Курской области задержан за получение взятки

По подозрению «в совершении противоправного деяния» правоохранительные органы задержали председателя комитета ветеринарии Курской области Олега Кошманова. Об этом сообщили в правительстве региона. «Следственные органы проводят проверку. Администрация и правительство Курской области со своей стороны оказывают все необходимое содействие»,— отметили там.

В курском управлении СКР сообщили, что господин Кошманов подозревается в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, руководитель одного из подведомственных подразделений управления ветеринарии (впоследствии переименованного в комитет) оказал ему незаконные услуги на 371,8 тыс. руб. за «общее покровительство и попустительство по службе». Господину Кошманову предъявлено обвинение, он помещен под домашний арест. В управлении СКР предложили всем, кто столкнулся с коррупцией со стороны председателя комитета, сообщать об этом следствию.

Олег Кошманов возглавляет комитет ветеринарии Курской области с августа 2021 года. До этого он восемь лет руководил одним из бюджетных учреждений региона. В 2015 году получил благодарность, а в 2017-м — почетную грамоту Минсельхоза РФ.

Олег Мухин

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