Курская область стала лидером по объему погрузки зерна на сети РЖД в сентябре

Наибольший объем погрузки зерна на сети РЖД в сентябре зафиксирован в Курской области. Регион отгрузил 1,99 млн т, что на 38,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-центре РЖД.

Второе место занимает Ставропольский край (1,97 млн т, рост на 45,9%), третье — Саратовская область (1,8 млн т, рост в 1,7 раза). На четвертой строчке расположилась Волгоградская область (1,7 млн т, рост в 1,7 раза). Замыкает пятерку лидеров Липецкая область, отгрузившая 1,5 млн т, что в 1,8 раза больше, чем в сентябре 2022 года.

За январь-сентябрь погрузка зерна на сети РЖД выросла на 42,8% к прошлому году — до 23,2 млн т.

Погрузка на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) в январе-сентябре 2023 года составила почти 66 млн т, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшую динамику показало зерно — его погрузки выросли в 1,6 раза, до 4,7 млн т.

Почему владельцы заправок в макрорегионе связали дефицит газомоторного топлива с действиями ЮВЖД — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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