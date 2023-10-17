За сутки ВСУ ударили по Белгородской области девятью снарядами и четырьмя БПЛА

В понедельник, 16 октября, ВСУ выпустили по Белгородской области девять снарядов и атаковали ее четырьмя беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе над селом Соломиным и у села Новая Деревня система ПВО сбила по одному дрону самолетного типа.

В Валуйском городском округе противник обстрелял село Долгое из ствольной артиллерии — установлено попадание пяти снарядов.

В Шебекинском городском округе по хутору Панкову ударили четырьмя артиллерийскими минами, по хутору Балки — двумя, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — пятью гранатами.

В Яковлевском городском округе у села Задельного система ПВО сбила БПЛА самолетного типа.

15 октября по региону с Украины ударили 96 боеприпасами и 15 дронами.

Как снижалась интенсивность обстрелов Белгородской области — в материале «Ъ-Черноземье» «По гражданским стали бить точнее».

Алина Морозова

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