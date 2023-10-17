В Белгороде будут оплачивать похороны погибших в происшествиях, связанных с СВО

Мэрия Белгорода ввела новую меру поддержки для семей граждан, погибших «в результате происшествий, связанных с проведением СВО». Им будут разово выплачивать 150 тыс. руб. на «достойное погребение». Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

В документе также сказано, что власти облцентра возьмут на себя организацию похорон гражданина, погибшего в результате такого происшествия в Белгороде, «в случае отсутствия лиц, взявших на себя эту обязанность».

Финансирование расходов, предусмотренных этим документом, будет осуществляться за счет резервного фонда горадминистрации.

Постановление вступило в силу. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.

Алина Морозова

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