Москва потратит 95 млрд руб. на восстановление Донецка и Луганска

В проекте бюджета Москвы на ближайшие три года выделены субсидии в размере 95 млрд руб. на восстановление Донецка и Луганска. Об этом говорится в проекте бюджета столицы, на который обратил внимание РБК.

На восстановление Донецка и Луганска в 2024 году планируется выделить 35 млрд руб., в 2025–2026 годах — по 30 млрд руб. Средства будут выделены через столичный департамент капитального ремонта.

Госпрограмма по восстановлению и социально-экономическому развитию четырех присоединенных к России регионов появилась в проекте бюджета на 2024–2026 годы. Ее объем на три года составит 653,5 млрд руб., в том числе 232,9 млрд в 2024 году. Согласно госпрограмме, 62,3 млрд руб. из этой суммы должны обеспечить бюджеты регионов.

Согласно плану, к концу 2024 года восстановление инфраструктуры должны провести в 96 населенных пунктах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, в том числе в 42 населенных пунктах ДНР и 36 в ЛНР.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщал, что регионы, шефствующие над новыми субъектами, выделили на их восстановление в 2023 году 115,6 млрд руб.

Ранее правительство назначило поставщиком электроэнергии на новых территориях структуру «Росатома»: она будет покупать электроэнергию по тарифам у местных электростанций и по рыночным ценам — у станций в соседних регионах России.

Как будут снабжаться электроэнергией новые субъекты РФ — «Запитайтесь, регионы».

Анастасия Ларина