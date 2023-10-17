Вице-премьер Чернышенко: планов возобновить туристический кешбэк в 2024 году нет

Правительство не планирует возобновлять программу туристического кешбэка в 2024 году, поскольку все инвестиционные возможности будут направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пока таких планов нет, это была скорее мера отчасти социальной поддержки и отчасти поддержки бизнеса в ситуации, когда очень резко сжался спрос и его нужно было поддерживать. Любая из таких мер имеет свою оборотную сторону: разгоняет инфляцию, увеличивает стоимость продукта. Что потом перекладывается, по сути, на плечи потребителей»,— отметил господин Чернышенко (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер обратил внимание, что туристический кешбэк сработал как разовая мера. Он допустил, что в ближайшее время для некоторых социальных групп туристический кешбэк могут возобновить, но не для всех россиян. «Может быть, для каких-то групп пользователей — участников СВО, нуждающихся семей — как социальная функция она возможна, но не как экономическая»,— добавил он.

Программа туристического кешбэка работала в России в 2020–2022 годах. В ее рамках россияне могли приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. руб.

В проекте бюджета на 2023–2025 годы ежегодные расходы на туристический кешбэк в размере 5 млрд руб. были не предусмотрены. В Ростуризме тогда заявили, что власти вернутся к вопросу финансирования туристического кешбэка во время реализации федерального бюджета в 2023 году.

Милена Костерева