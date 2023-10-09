Кадровый голод в Свердловской области за год усилился в 1,6 раза

В Свердловской области в сентябре на одну вакансию приходилось всего 2,5 активных резюме. В сравнении с прошлым годом, когда на одну вакансию приходилось 4 резюме, кадровый голод усилился в 1,6 раза. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Наиболее остро кадровый голод ощущается автомобильном бизнесе. Если год назад в этой сфере на одну вакансию приходилось 2,9 резюме, то сейчас всего 1,2. Также в число наиболее дефицитных сфер вошли «розничная торговля» (1,4 резюме), «рабочий персонал» (1,5), «строительство, недвижимость» (1,7) «производство, сервисное обслуживание» (1,8), «медицина, фармацевтика» (1,9).

Выросло число резюме в Свердловской области среди маркетологов и работников PR-отделов (9,5 резюме), высшего и среднего менеджмента (10,4), стратегов и инвесторов (1,7).

Напомним, рыночный диапазон зарплат в Свердловской области в июне-июле составил от 42,1 тыс. до 91,9 тыс. руб. Это значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года — от 35 тыс. до 79,3 тыс. руб. Эксперты ожидают дальнейших рост зарплат из-за усиливающегося дефицита кадров.

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