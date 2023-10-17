Книга — лучший приварок

Россияне, которые находятся в СИЗО или отбывают наказание в исправительных учреждениях, получили возможность читать электронные книги и закачивать на электронные носители (без выхода в интернет) материалы своих уголовных дел. В Минюсте “Ъ” пояснили, что технические средства для чтения электронных книг состоят на балансе исправительного учреждения и предоставляются «во временное пользование в количестве не более одного устройства на осужденного к лишению свободы бесплатно». Представители ОНК уточнили, что электронные книги поступают на баланс исправительных учреждений и СИЗО пока во многом благодаря усилиям правозащитных и благотворительных организаций. А представители адвокатского сообщества настаивают на необходимости не только серьезной технико-экономической проработки инициативы (хранение, обслуживание, ремонт, пополнение устройств), но и детальной регламентации порядка использования электронных средств в качестве хранилищ материалов уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российским осужденным и заключенным разрешили не только покупать электронные книги в магазине, но и скачивать их «в электронные планшеты, не связанные с интернетом». Об этом, как сообщал “Ъ”, в ходе встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой 6 октября сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов. Господин Вуколов добавил, что теперь осужденные и заключенные смогут закачивать на планшеты не только книги, но и материалы своих дел.

“Ъ” направил в Минюст запрос с просьбой уточнить детали новации. В ответе ведомства говорится, что технические устройства для чтения электронных книг состоят на балансе исправительного учреждения (ИУ) и предоставляются «во временное пользование в количестве не более одного устройства на осужденного к лишению свободы бесплатно (содержащимся в облегченных или льготных условиях отбывания наказания, отбывающим наказание в колониях-поселениях) или предоставлены им общеобразовательными организациями субъектов, созданными при учреждениях уголовно-исполнительной системы, профессиональными образовательными организациями ФСИН России». «Предоставление информации осужденным, подозреваемым и обвиняемым, содержащейся на техническом устройстве для чтения электронных книг, ее обновление, а также контроль за ее содержанием на указанном техническом устройстве осуществляются администрацией исправительного учреждения или следственного изолятора»,— добавили в Минюсте.

«Новшество замечательное, но на сегодняшний день на балансе большинства учреждений стоит максимум одна-две книги,— прокомментировала “Ъ” изменения член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.— Есть колонии и СИЗО, в которых нет ни одной электронной книги». Кроме того, по ее словам, зачастую возникают технические проблемы: «Сотрудники некоторых колоний и СИЗО рассказывали мне, что электронные книги у них есть, но они не знают, как закачать на них материалы, какую литературу туда поместить и как их выдавать. Хорошо, чтобы с нововведением была прописана пошаговая инструкция — пока ее нет, пользоваться этим новшеством не будут».

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, гендиректор Центра содействия развитию пенитенциарной системы Сергей Аристов добавил, что до сих пор электронные книги поступают на баланс исправительных учреждений и СИЗО во многом благодаря усилиям правозащитных и благотворительных организаций. «Мы как члены ОНК и представители Центра содействия развитию пенитенциарной системы передавали в женский СИЗО №6 20 электронных книг,— рассказывает он.— Позже и другие коллеги стали передавать электронные книги, постепенно ситуация меняется». Господин Аристов призывает создавать в учреждениях ФСИН электронные библиотеки: «Нужен комплекс мер, чтобы инициатива полноценно заработала, а для этого нужно выделять бюджет».

“Ъ” запросил у ФСИН информацию об обеспеченности исправительных учреждений и СИЗО электронными книгами, но ответа пока не получил.

Позитивный отклик нововведение получило и у опрошенных “Ъ” представителей адвокатского сообщества. Адвокат Алексей Лаптев напомнил в этой связи, что нередко объем уголовного дела достигает десятков и даже сотни томов. Однако он пока не понимает, как инициатива будет реализована на практике. «Очевидно, что пользование электронным планшетом является дополнительной платной услугой, предоставляемой администрацией СИЗО либо ИУ,— отметил адвокат.— Таким образом, доступность данной услуги для подавляющего большинства заключенных будет определяться ее стоимостью, которая пока не названа».

«Выходит, в отличие от рукописных записей, арендованный планшет с материалами уголовного дела могут отобрать едва ли не в любой момент,— продолжил эту мысль адвокат Константин Ривкин.— При этом ставить один из важнейших элементов права на защиту — знать содержание обвинительных материалов — в зависимость от наличия денег на лицевом счете СИЗО по меньшей мере странно». Господин Ривкин также отметил, что ему не удалось найти среди своих петербургских и московских коллег тех, чьи подзащитные в СИЗО пользуются электронной техникой для хранения скопированных материалов уголовного дела. «Продекларировать возможность и реализовать ее на деле — это разные вещи»,— подчеркнул адвокат.

«Если ФСИН всерьез озабочена распространением в своей системе электронных планшетов, то необходима не только серьезная технико-экономическая проработка вопроса (хранение, обслуживание, ремонт, пополнение и прочее), но и детальная регламентация порядка их использования в качестве хранилищ материалов уголовного дела»,— заключил господин Ривкин.

Эмилия Габдуллина