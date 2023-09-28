Уральские активисты встретились с директором «Радиус Девелопмент» в саду Нурова

Екатеринбургские активисты встретились в саду Нурова с представителями компании известного уральского хоккеиста Павла Дацюка «Радиус Девелопмент», которая занимается строительством гостиницы на берегу Исети, возле Царского моста. Встреча прошла после вчерашней несанкционированной акции протеста против вырубки зеленых насаждений на участке от ул. Декабристов до ул. Белинского. Об этом сообщили в telegram-канале «Парки и скверы Екатеринбурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По сообщениям СМИ, на встрече директор «Радиус Девелопмент» Андрей Житных показал общественникам планы застройки берега Исети. Представитель компании попросил прислать ему вопросы, на которые он ответит письменно.

Накануне около десяти активистов собрались в саду Нурова и пытались помещать рабочим выгружать бетонные плиты. Некоторые из них пели песни под гитару. На месте дежурила полиция, задержаний не было.

Напомним, весной 2021 года компания «Радиус Девелопмент» выкупила на торгах недостроенное здание, которое находится на ул. Розы Люксембург, в 20 метрах на запад от дома №73 за 22,3 млн руб., площадь земельного участка составляет 2,2 тыс. кв. м. Компания «Радиус Девелопмент» получила разрешение администрации Екатеринбурга на строительство административно-гостиничного комплекса на берегу Исети. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 50% компании «Радиус Девелопмент» принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте