«Дизайн новинок вдохновлен внешностью Cybertruck»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как компания использует оригинальные рекламные инструменты, чтобы подогреть интерес к электрическому внедорожнику, старт продаж которого несколько затянулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tesla Фото: Tesla

Компания Tesla представила в своем интернет-магазине новый продукт, и это не электромобиль. Это пиво. Напиток под названием Tesla CyberBeer доступен только в наборе Limited Edition стоимостью $150. Комплект включает две бутылки легкого алкоголя и пару матовых черных керамических кружек. Дизайн новинок вдохновлен, как можно догадаться из названия, угловатой внешностью электрического внедорожника Cybertruck.

Каких-то космических технологий для производства пива или особых процессов, изобретенных Tesla, нет. Это обычный лагер с европейским сортом хмеля, которым, по словам создателей, характерны нотки трав и специй, а также более заметные ароматы чая и цитрусовых. Варит и разливает пиво тоже не Tesla, а калифорнийская компания Buzzrock Brewing Co. Приобрести набор из ограниченной серии можно только в Северной Америке.

Электрический внедорожник Cybertruck представили миру, я напомню, четыре года назад. И начало поставок было намечено на осень 2021 года. В июле этого компания объявила о запуске конвейера. Но, похоже, затягивающийся старт официальных продаж, а вместе с ним и интерес к электрокару приходится регулярно подогревать.

Недавно малоизвестный русскоговорящий блогер рассекретил устройство салона Cybertruck. По мнению зарубежной прессы, ролик снят и звучит так, будто человек вообще не должен был находиться внутри электрокара.

До этого Tesla вместо популярных рекламных инструментов, погрузила на автовоз сразу несколько своих электропикапов и просто катала их по дорогам общего пользования. Проезжающие мимо люди снимали фото и видео и тем самым сами вирусили их в соцсетях.

Пиво на этом фоне может показаться чем-то неуместным. Но стоит напомнить, что производитель электрокаров, зарядных станций и решений для хранения электроэнергии, недавно запустил в продажу лежанку для котов в стиле Cybertruck. Стоимость картонного конструктора от Tesla — $13.