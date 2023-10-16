«Красный Октябрь» первым в РФ получил халяльный сертификат от Роскачества

Орган по сертификации «Роскачество — Халяль» выдал первый в России официальный халяльный сертификат. Халяльной признана часть продукции кондитерской фабрики «Красный Октябрь», в том числе конфеты «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Аленка» и шоколад горький «Бабаевский», сообщила «РИА Новости» пресс-служба Роскачества.

«Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество — Халяль" сертификат халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь". Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации»,— говорится в сообщении ведомства.

В Роскачестве заявили, что проверка процессов производства и готовой продукции проводилась сотрудниками «Роскачество — Халяль», а также «ведущими в нашей стране экспертами в области шариата».

Сообщается, что в настоящее время в орган по сертификации подано более 70 заявок на сертификацию по требованиям халяль. Как уточняет Роскачество, халяльные кондитерские изделия не должны, в частности, содержать желатин и кармин.

Роскачество сообщило о планах создать центр для разработки национального стандарта халяль в январе. В его компетенцию, в частности, должны была войти мониторинг качества халяльной продукции, а также продвижение российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом.

Эрдни Кагалтынов