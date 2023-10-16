Комитет Госдумы одобрил наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

Поправки предложили внести в статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ) и 280.3 УК (дискредитация ВС РФ). Статьи предлагается дополнить понятием «войска национальной гвардии Российской Федерации». В действующих редакциях статей упоминаются вооруженные силы и добровольцы. За фейки о российской армии грозит до 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет.

Всего пакет инициатив, предложенных в конце сентября группой депутатов-единороссов, состоит из пяти законопроектов. Поправки также предлагается внести в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), Трудовой и Налоговый. Они, в частности, распространяют на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях Росгвардии, и членов их семей такой же объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, который предоставляется добровольцам, заключающим контракты с Минобороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Добровольцам предложили альтернативу».