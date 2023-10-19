Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отпуск в Арктике

Сколько стоит охота за северным сиянием

Поздняя осень и зима — время для тематических экскурсионных поездок. Идеей для них внутри страны может стать охота за северным сиянием, на которую туристы традиционно отправляются с сентября по апрель. «Деньги» выяснили, куда стоит ехать в подобный тур и во сколько может обойтись путешествие.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фотографии ночного неба, залитого зелеными, розовыми и фиолетовыми красками,— визитная карточка северных регионов, призванная продвигать их туристический потенциал. Ничего удивительного: встреча с северным сиянием нередко становится заветной мечтой многих путешественников. Охота за ним у туристов обычно начинается с сентября, когда световой день становится короче, а ночь длиннее. Возможностей встретиться с атмосферным явлением в России немало: 20% территории страны находятся за полярным кругом. И если путешествие, например, на Чукотку запланировать не всегда просто, то поездки в другие северные регионы могут оказаться вполне доступными.

По подсчетам сервиса «Твил», суммарно на долю Коми, Карелии, Ямало-Ненецкого АО, Мурманской и Архангельской областей приходится 2% бронирований на октябрь—декабрь. В целом год к году спрос на них вырос на 9,5%. Но в случае наиболее знаменитой из-за возможности полюбоваться северным сиянием Мурманской области активность увеличилась на 92%. В МТС Travel и Bronevik.com говорят о росте спроса на отдых в Коми на 11% год к году, в Мурманской области — на 20%, Карелии — на 24%, в Якутии — на 32%. В Ямало-Ненецком округе аналитики заметили двукратный рост числа бронирований, но предупреждают, что частично это может объясняться увеличением предложения в системах бронирования.

Свои поездки за северным сиянием российские туристы планируют в среднем за три недели: примерно с такой глубиной, по подсчетам МТС Travel и Bronevik.com, в арктических регионах сейчас бронируется размещение. Его средняя цена в октябре—декабре за год выросла на 2,5%, добавляют в «Твил». Согласно подсчетам «Отелло», самый высокий средний чек в Якутии — 5,6 тыс. руб. за ночь, в Мурманской области показатель составляет 4,8 тыс. руб., в Карелии — 4,6 тыс. руб. В Коми на размещение туристы тратят в среднем 3,5 тыс. руб. в сутки, а на Ямале — 3,8 тыс. руб.

Поездка за северным сиянием — ночное мероприятие, путешествие обычно проходит в промежуток между 22 часами вечера и 3 утра. Планировать охоту можно самостоятельно, наблюдая за прогнозами через профильные порталы — например, auroraforecast.com, auroralights.ru или аналоги. «Поймать» сияние нередко удается и в городской черте, но все же более верный вариант — выбрать локацию вдали от сильных источников искусственного света. Точно предугадать время сияния непросто, так что туристам обычно советуют готовиться к путешествиям на несколько часов.

Альтернативный вариант путешествия за северным сиянием — выбрать специализированный тур. По подсчетам YouTravel.me, средняя цена бронирования авторского путешествия в Арктику и на Северный полюс на новогодние праздники сейчас составляет 49,9 тыс. руб., то есть на 17% выше, чем год назад. Но вариантов множество. Так на сайте мурманского организатора Arctic safari цена однодневного выезда составляет 5 тыс. руб. за человека. Гарантировать встречу с сиянием организаторы не могут, но указывают, что в подавляющем большинстве случаев путешественникам удается увидеть его за один выезд, который длится в среднем три—пять часов.

Нередко встречу с северным сиянием операторы предлагают рассматривать как одну из возможностей экскурсионного путешествия по северным регионам. Например, на сайте Russia discovery она заявлена в 23 имеющихся программах. Четырехдневное путешествие из Салехарда на новогодние праздники обойдется в 75,6 тыс. руб. с человека. Поездка предполагает праздничное мероприятие, посещение экскурсионных объектов, снегоходный маршрут на оленье пастбище и участие в традиционной рыбалке. Тур в Оймяконскую долину на 22–27 декабря стоит 115 тыс. руб. с человека. Маршрут предполагает посещение поселков Хандыга, Томтор и Оймякон и осмотр множества местных достопримечательностей. В стоимость помимо экскурсионной программы входят размещение и организация питания, авиаперелет до Салехарда и Якутска путешественники оплачивают отдельно.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...