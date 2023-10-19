Отпуск в Арктике

Поздняя осень и зима — время для тематических экскурсионных поездок. Идеей для них внутри страны может стать охота за северным сиянием, на которую туристы традиционно отправляются с сентября по апрель. «Деньги» выяснили, куда стоит ехать в подобный тур и во сколько может обойтись путешествие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Фотографии ночного неба, залитого зелеными, розовыми и фиолетовыми красками,— визитная карточка северных регионов, призванная продвигать их туристический потенциал. Ничего удивительного: встреча с северным сиянием нередко становится заветной мечтой многих путешественников. Охота за ним у туристов обычно начинается с сентября, когда световой день становится короче, а ночь длиннее. Возможностей встретиться с атмосферным явлением в России немало: 20% территории страны находятся за полярным кругом. И если путешествие, например, на Чукотку запланировать не всегда просто, то поездки в другие северные регионы могут оказаться вполне доступными.

По подсчетам сервиса «Твил», суммарно на долю Коми, Карелии, Ямало-Ненецкого АО, Мурманской и Архангельской областей приходится 2% бронирований на октябрь—декабрь. В целом год к году спрос на них вырос на 9,5%. Но в случае наиболее знаменитой из-за возможности полюбоваться северным сиянием Мурманской области активность увеличилась на 92%. В МТС Travel и Bronevik.com говорят о росте спроса на отдых в Коми на 11% год к году, в Мурманской области — на 20%, Карелии — на 24%, в Якутии — на 32%. В Ямало-Ненецком округе аналитики заметили двукратный рост числа бронирований, но предупреждают, что частично это может объясняться увеличением предложения в системах бронирования.

Свои поездки за северным сиянием российские туристы планируют в среднем за три недели: примерно с такой глубиной, по подсчетам МТС Travel и Bronevik.com, в арктических регионах сейчас бронируется размещение. Его средняя цена в октябре—декабре за год выросла на 2,5%, добавляют в «Твил». Согласно подсчетам «Отелло», самый высокий средний чек в Якутии — 5,6 тыс. руб. за ночь, в Мурманской области показатель составляет 4,8 тыс. руб., в Карелии — 4,6 тыс. руб. В Коми на размещение туристы тратят в среднем 3,5 тыс. руб. в сутки, а на Ямале — 3,8 тыс. руб.

Поездка за северным сиянием — ночное мероприятие, путешествие обычно проходит в промежуток между 22 часами вечера и 3 утра. Планировать охоту можно самостоятельно, наблюдая за прогнозами через профильные порталы — например, auroraforecast.com, auroralights.ru или аналоги. «Поймать» сияние нередко удается и в городской черте, но все же более верный вариант — выбрать локацию вдали от сильных источников искусственного света. Точно предугадать время сияния непросто, так что туристам обычно советуют готовиться к путешествиям на несколько часов.

Альтернативный вариант путешествия за северным сиянием — выбрать специализированный тур. По подсчетам YouTravel.me, средняя цена бронирования авторского путешествия в Арктику и на Северный полюс на новогодние праздники сейчас составляет 49,9 тыс. руб., то есть на 17% выше, чем год назад. Но вариантов множество. Так на сайте мурманского организатора Arctic safari цена однодневного выезда составляет 5 тыс. руб. за человека. Гарантировать встречу с сиянием организаторы не могут, но указывают, что в подавляющем большинстве случаев путешественникам удается увидеть его за один выезд, который длится в среднем три—пять часов.

Нередко встречу с северным сиянием операторы предлагают рассматривать как одну из возможностей экскурсионного путешествия по северным регионам. Например, на сайте Russia discovery она заявлена в 23 имеющихся программах. Четырехдневное путешествие из Салехарда на новогодние праздники обойдется в 75,6 тыс. руб. с человека. Поездка предполагает праздничное мероприятие, посещение экскурсионных объектов, снегоходный маршрут на оленье пастбище и участие в традиционной рыбалке. Тур в Оймяконскую долину на 22–27 декабря стоит 115 тыс. руб. с человека. Маршрут предполагает посещение поселков Хандыга, Томтор и Оймякон и осмотр множества местных достопримечательностей. В стоимость помимо экскурсионной программы входят размещение и организация питания, авиаперелет до Салехарда и Якутска путешественники оплачивают отдельно.

Александра Мерцалова