Инвесторы уходят в тихую гавань

На фоне возросшей волатильности на рынке акций и подъема ставок в мире набирают популярность фонды денежного рынка. Они оказались в лидерах привлечения в этом году и в России. Вложения в короткие инструменты с фиксированной доходностью, на которые ориентированы данные фонды, позволяют обеспечивать стабильные положительные результаты в любых рыночных условиях. Однако на длинных промежутках времени и в случае смягчения денежно-кредитной политики центральными банками они будут проигрывать более рисковым инструментам. Такие инвестиции стоит рассматривать для временной парковки средств в периоды неопределенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Международные инвесторы массово наращивают вложения в фонды денежного рынка. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) и опрос участников рынка. По оценке «Денег», основанной на отчетах Bank of America (BofA), учитывающих данные EPFR, с начала осени суммарный объем средств, поступивший в этот тип фондов, превысил $150 млрд. С начала года глобальные инвесторы вложили в них более $1 трлн. Масштабнее международные инвесторы наращивали такие инвестиции в первом полугодии 2020 года. Тогда на фоне пандемии коронавируса, вызвавшей спад в мировой экономике, чистый приток средств в фонды составил свыше $1,2 трлн.

Нынешнему интересу к фондам денежного рынка способствует неопределенность перспективы мировой экономики, но теперь уже на фоне жесткой денежно-кредитной политики мировых центробанков — во главе с ФРС США и ЕЦБ. В сентябре американский финансовый регулятор сохранил ставку на уровне 5–5,25%, но не исключил ее повышения до конца года и более длительного ее удержания на повышенном уровне. «Приток средств на денежный рынок отражает огромную тревогу по поводу того, будет в США мягкая посадка или нет, закончил Федрезерв повышать ставки или нет, начался ли "бычий" рынок, или "медвежий" рынок все еще продолжается»,— отметил инвестиционный стратег BofA Securities Майкл Хартнетт.

Фонды без денег

Популярность фондов денежного рынка в кризисных условиях или в периоды повышенной неопределенности на рынках связана с их низкой волатильностью. В портфели таких фондов входят облигации высоконадежных эмитентов со сроком обращения от нескольких недель до года, а также инструменты денежного рынка. Например, американские фонды денежного рынка, так называемые money market funds, в зависимости от типа могут приобретать казначейские облигации США, векселя федерального агентства, соглашения об обратном выкупе (репо), депозитные сертификаты, корпоративные коммерческие бумаги, долговые обязательства штатов, городов или других типов муниципальных учреждений, а также размещать средства на депозитах в долларах и евро.

Такие инвестиции имеют минимальный процентный риск, а их цена слабо коррелирует с рыночной конъюнктурой и изменением процентных ставок. Они очень ликвидны и позволяют выйти в любой момент времени без существенного изменения стоимости актива. «На фоне высоких ставок и неопределенности инвестиции в рынок акций, даже облигаций, выглядят рискованно,— полагает управляющий директор департамента УК "Система Капитал" Константин Асатуров.— Ставки на денежном рынке достаточно высоки, чтобы опередить инфляцию и позволить инвесторам пересидеть турбулентность в безопасном инструменте».

Основным недостатком таких фондов в сравнении с другими категориями является невысокая доходность, которая на длинных горизонтах уступает не только фондам акций, но и фондам облигаций. Чаще всего фонды денежного рынка используются инвесторами для временного размещения средств в «тихой гавани» — до появления более интересных инвестиционных возможностей на рынке. До конца года инвесторы не видят такой возможности: смягчение денежно-кредитной политики ФРС США ожидается не ранее второго квартала 2024 года. Аналитики BofA ждут сохранения высокого спроса на фонды денежного типа и чистых привлечений в них по итогам года на уровне $1,5 трлн.

Защита по-русски

Российские частные инвесторы, как и международные, массово скупают паи фондов денежного рынка. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, в третьем квартале чистый приток средств в такие фонды составил более 43 млрд руб., что в 22 раза больше привлечения во втором,— это лучший результат для данной категории российских фондов за все время их существования. В фонды акций объем привлечений по итогам трех месяцев не дотянул и до 1 млрд руб., в фонды смешанных инвестиций — 5 млрд руб. Фонды облигаций потеряли за квартал более 6 млрд руб., в этом году больше забирали из таких фондов лишь в первом квартале (8,3 млрд руб.).

Рост интереса частных инвесторов к фондам денежного рынка произошел на фоне обновления полуторалетнего максимума основных российских фондовых индексов Московской биржи. В начале сентября рублевый индекс достигал 3287 пунктов, максимального значения с 21 февраля 2022 года. С начала года он вырос более чем на 50%, что стало сильнейшим подъемом с финансового кризиса 2008–2009 годов.

Аналитики заговорили о перегреве рынка и возможной его коррекции. У трейдеров есть поговорка: рынки, как и деревья, не растут до небес. Рано или поздно происходит разворот тренда и падение цен. К 22 сентября индекс Московской биржи упал на 9% и впервые с июля опустился ниже 3000 пунктов. Но и там он не задержался и к концу месяца поднялся выше 3100 пунктов.

Добавило привлекательности фондам денежного рынка повышение ключевой ставки ЦБ в сентябре на 1 процентный пункт (п. п.), до 13% (за три пересмотра суммарно она повышена на 5,5 п. п.). «Фонды денежного рынка обычно формируются из инструментов, которые быстро подстраиваются под новые ставки в экономике. При повышении ставки их доходность быстро поднимается до аналогичного уровня»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

Многообразие фондов

В России частным инвесторам доступно восемь фондов денежного рынка — пять биржевых фондов (БПИФ) и три открытых фонда (ОПИФ). Лишь два классических ОПИФа инвестируют средства в краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Как и в случае с иностранными фондами, срочность облигаций, включенных в такие портфели, колеблется от нескольких недель до года. В фонды также могут добавляться банковские депозиты, условия по которым обычно лучше, чем по вкладам, доступным широкой рознице.

Все остальные фонды зарабатывают на краткосрочных инструментах денежного рынка, а именно на обратном репо с центральным контрагентом (ЦК), обеспеченным клиринговыми сертификатами участия. Целью инвестиционной политики всех этих фондов является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого Московской биржей на основании сделок и заявок на заключение сделок репо с ЦК. Функцию ЦК выполняет Национальный клиринговый центр — ведущий центральный контрагент в России и один из крупнейших в Европе. Он входит в состав биржевого холдинга «Московская биржа» и гарантирует исполнение обязательств по добросовестным сделкам, поэтому риски неисполнения таких сделок минимальны.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев обращает внимание, что фонды, которые держат короткие облигации, подвержены большей волатильности, так как зависят от цен и ликвидности на рынке облигаций. Однако они могут предлагать более высокий уровень доходности. «Если фонд помимо коротких государственных облигаций использует короткие корпоративные бумаги, это также добавляет кредитный риск в портфель»,— отмечает господин Корнев. Как замечает Андрей Макаров, более предпочтительны (в периоды неопределенности на рынке) фонды, ориентированные на сделки репо, по которым исключен рыночный и кредитный риск.

При выборе «тихой гавани» инвесторы должны учитывать не только используемые фондом инструменты, но и сопутствующие расходы: комиссию управляющей, инфраструктурные расходы. Как отмечает Андрей Макаров, важно, чтобы комиссии не «съедали» заметную часть дохода.

По данным Investfunds, самая низкая комиссия взимается УК за управление БПИФами, она составляет 0,14–0,5% от активов. В случае ОПИФов с короткими государственными и корпоративными облигациями расходы могут доходить до 1% от активов. При продаже пая на бирже будет взиматься брокерская комиссия, а при погашении ОПИФа в офисе УК или банка может появиться еще и скидка, размер которой в зависимости от срока обладания паем фонда может доходить до 2%. В последние годы многие управляющие отказываются от премии при продаже и скидки при обратном выкупе, если операции были совершены в дистанционных каналах продаж.

Временное размещение

Участники рынка ожидают сохранения повышенного спроса на фонды денежного рынка со стороны локальных инвесторов. Этому будет способствовать дальнейшее повышение ключевой ставки Банком России. В начале октября аналитики Росбанка закладывали в базовый сценарий повышение ставки на 1 п. п., до 14%, на заседании ЦБ 27 октября. «Уверены, что Банк России осознает последствия от еще более стремительного роста ставок от текущих уровней для экономической активности. Полагаем, что регулятор будет готов рассматривать более агрессивные варианты лишь в сценарии шоковой динамики валютного курса и/или инфляции»,— отмечают аналитики.

«Из данных фондов стоит выходить в период смены денежно-кредитной политики, когда ЦБ переходит от повышения ставки к снижению»,— считает Андрей Макаров. В это время ставки на денежном рынке снижаются, а классические облигации начинают расти в цене, вместе с ними и паи облигационных фондов. «При смене цикла стоит переходить в долгосрочные, среднесрочные облигации, а также акции, которые имеют значительный потенциал роста при снижении ставки»,— отмечает господин Макаров. Константин Асатуров напоминает: экономика циклична, а значит, риски более агрессивных инструментов в какой-то момент станут вновь приемлемыми для вложений.

Татьяна Палаева