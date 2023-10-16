В Петергофе завершился сезон фонтанов

В Петергофе официально завершился летний сезон фонтанов, сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника (ГМЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 16 октября фонтаны престали работать, музеи перешли на зимнее расписание, а вход в парки стал бесплатным.

В пресс-службе ГМЗ уточнили, что с понедельника Нижний парк будет работать с 9 до 18 часов, парки Александрия и Ораниенбаум — с 9 до 20 часов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 17 октября в Петербурге закроются 80 фонтанов, которые находятся в ведении предприятия ГУП «Водоканал». С 1 октября предприятие отключило фонтаны на Московской площади, на площади Ленина, «Крестики-нолики» в Сестрорецке, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте и в Петергофе.

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