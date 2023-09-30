Пять фонтанов в Петербурге закроют до следующего сезона с 1 октября

В воскресенье, 1 октября, первые пять фонтанов в Санкт-Петербурге завершат сезон работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Как пояснили в пресс-службе Водоканала, речь идет о фонтанах на Московской площади, на площади Ленина, «Крестики-нолики» в Сестрорецке, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте и в Петергофе.

Остальные 80 фонтанов, которые находятся в ведении предприятия, продолжат работу до 17 октября.

В настоящее время ГУП «Водоканал СанктПетербурга» обслуживает в городе 113 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса. Из них 87 работали в этом году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге восстановили знаменитый фонтан-цветок.Фонтан был создан в 1998 году. Спустя 19 лет конструкция уже в аварийном состоянии перешла на баланс водоканала.

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