Импортозамещение вполсилы

Крупные банки подвинулись в процессе импортозамещения оборудования, в частности серверов и центров обработки данных. Однако эксперты подчеркивают, что большинство игроков до сих пор запрашивают поддержку для западных решений, а часть техники стала отечественной, по сути, путем переклеивания российских этикеток на фактически китайские устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проведенный “Ъ” опрос профильных системных интеграторов показал, что ведущие российские банки формально импортозаместили больше половины оборудования.

Так, по оценкам директора центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павла Коваленко, уровень импортозамещения крупных игроков достиг 60%. В первую очередь вопросом импортозамещения оборудования занимаются крупные и очень крупные банки, подтверждает руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов. Согласно указу президента, кредитные организации должны импортозаместить технику к 2025 году.

Вместе с тем игроки второго-третьего уровня серьезно отстают. Степень импортозамещения оборудования средних и небольших банков сейчас ниже 50%, рассказал руководитель отдела консалтинга и аудита Angara Security Александр Хонин в кулуарах конференции Ассоциации пользователей стандартов по информационной безопасности.

Средние кредитные организации импортозаместили примерно 40% техники, а небольшие — только 15%, уточняет господин Коваленко, добавляя, что ряд банков с нижних строчек рейтинга еще и не приступили к импортозамещению. По словам господина Зотова, небольшие кредитные организации планируют первые закупки по импортозамещению инфраструктуры на четвертый квартал 2023 года или на 2024 год. В банках не ответили на запросы “Ъ”.

Эксперты поясняют, что крупные игроки быстрее обновляют оборудование не только из-за большего объема ресурсов. «Двигаться активнее их заставляет попадание в различные санкционные и блокирующие списки и требования регуляторов»,— поясняет господин Зотов. К тому же, уточняет он, под крупных заказчиков производители готовы адаптировать свои продукты.

Но факторы, помогающие ведущим банкам, затрудняют импортозамещение для небольших игроков. «Крупные заказчики закупают существенные партии, получая более привлекательные цены и не оставляя на складах ничего для других покупателей»,— утверждает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

В разрезе решений банки наиболее быстро перешли на отечественные рабочие станции и персональные компьютеры. По словам господина Коваленко, кредитные организации всех размерных рядов импортозаместили более 60% такого оборудования. Серверы и центры обработки данных большие игроки обновили примерно на 70%, средние — на 45%, маленькие только начали работу в этом направлении, заменив около 20% техники. Сетевое оборудование, говорит эксперт, крупные банки заместили на 60%, средние — на 35%, а небольшие — на 15%.

В то же время, «если открыть коробки рабочих станций, в большинстве случае выяснится, что они стали российскими путем перевинчивания шильдиков, как автомобиль "Москвич"», подчеркивает один из собеседников “Ъ”.

«Под условно отечественные рабочие станции попадают по правилам Минпромторга такие, которые смогли набрать нужное количество баллов локализации, и тут, видимо, ситуация решаемая благодаря Китаю — российские этикетки просто клеятся на китайское железо, выпущенное по методу отверточной сборки в России,— поясняет господин Музалевский.— Серверы и сетевое оборудование не так просто привезти — за ними следят вендоры, так как это относительно мелкие партии, а купить по запчастям и собрать — большой риск несовместимости, который кратно возрастает в условиях отсутствия поддержки».

По словам директора департамента реализации инфраструктурных проектов Softline Виталия Попова, даже от крупных банков продолжают поступать запросы на поддержку западного оборудования.

Между тем эксперты не считают ситуацию проблемной, называя ее логичным для текущих условий переходом. Процесс импортозамещения — длительный, подчеркивает гендиректор SafeTech Lab Александр Санин, поскольку для реальной замены иностранных решений на отечественные «надо строить высокотехнологичные заводы в России, выращивать кадры, способные проектировать такое железо и программное обеспечение».

Юлия Пославская