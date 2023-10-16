Ставки подморозило

По итогам первой декады октября средняя ставка по вкладам крупнейших банков замерла на уровне 10,18%, сохранившись на уровне конца сентября. До этого показатель постоянно рос с середины июля. Нынешний уровень ниже, чем мог быть при текущей ставке ЦБ, отмечают эксперты, но банки заняли выжидательную позицию и не заинтересованы в росте стоимости фондирования. Граждане, впрочем, тоже не спешат перекладывать средства даже при появлении привлекательных предложений — реально за изменениями условий следят не более 20% вкладчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среднее арифметическое максимальных ставок десяти крупнейших банков к концу первой декады октября составило 10,18%. Такие данные опубликовал 13 октября Банк России по итогам мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. По данным регулятора, в третьей декаде сентября максимальная ставка находилась на таком же уровне — 10,189%. Таким образом, ставка по вкладам не показывает динамики уже почти месяц.

Показатель постоянно рос со второй декады июля текущего года. Последний незначительный прирост ставка по вкладам показала как раз в третьей декаде прошлого месяца, что было связано с решением ЦБ 15 сентября поднять ключевую ставку на 100 б. п, до 13%. Тогда средние максимальные ставки по вкладам выросли на 0,5 п. п.

Сами банки замораживание роста ставок по вкладам и депозитам не комментируют. При этом, если изучить рекламные предложения кредитных организаций, в том числе на финансовых маркетплейсах, видно, что вклады банками предлагаются по ставкам вплоть до 14% годовых в зависимости от суммы и сроков, и клиентов.

«Динамика в октябре занимательная,— говорит президент инвестплатформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофано.— На срок до 90 дней под 10% предложений нет, до 180 дней — есть, а вот на подольше потолок все те же 10%. При такой ставке ЦБ банки могли бы делать более заманчивые предложения, картина по ставкам иллюстрирует их выжидательную позицию — возможно, они просто так стараются максимизировать свою маржу, так как ставки по кредитам повысили сразу, а по депозитам смысла сильно повышать нет, так как рыночная ситуация для них является непостоянным ориентиром».

С учетом повышенных инфляционных ожиданий и вероятного дальнейшего повышения ключевой ставки можно ждать и дополнительного роста ставок по вкладам, полагает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Однако он в любом случае будет затухающим относительно той динамики, которую можно было наблюдать в августе—сентябре. Потому что за последние годы кредитные портфели банков по срокам удлинились, их мобильность снизилась. Возможности по выравниванию доходности сформированных в последние годы активов с рынком ограничены. Соответственно, дальнейший рост стоимости фондирования будет прямо отражаться на чистой процентной марже банков»,— уточняет эксперт.

В августе—сентябре происходил прирост средств россиян в банках, в том числе переток с текущих счетов на вклады разной длины, отмечает аналитик PFL Advisors Илья Мароченков. «Возможно, банкам сейчас не нужно столько ликвидности — выдавать кредиты под высокую ставку сложнее, чем под низкую, спрос на такие кредиты снижается. Поэтому банкиры регулируют свою маржинальность, не повышая ставку по депозитам»,— полагает господин Мароченков.

«Сейчас банки в целом реализуют осторожную политику — это касается как вкладов, так и кредитов. И в отличие от ставок по кредитам, увеличение депозитных ставок пропорционально росту ключевой ставки не происходит»,— говорит основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Да и сами клиенты не стимулируют банкиров менять условия по вкладам, уточняет господин Тараповский: «Около 80% вкладчиков при выборе вклада ориентируются именно на ставку, поэтому где она выше, тем привлекательнее предложение. Но даже после повышения ставки вклады являются для большинства россиян в первую очередь инструментом избежать инфляционного влияния на сбережения. В результате на самом деле лишь порядка 20% банковских вкладчиков отслеживают изменения и мониторят новые предложения в том числе в части размера доходности. Таким образом, говорить о массовом перетоке вкладов и других проблемах не приходится».

Полина Трифонова