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Коммерсантъ FM
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Путин: мы не видим в инициативе «Один пояс, один путь» попытку кого-то подмять

Президент РФ Владимир Путин дал интервью Центральному телевидению Китаю в преддверии визита в КНР. В нем он заявил, что инициатива Пекина «Один пояс, один путь» близка России. Пока в эфире телеканала показали только выдержки из интервью.

«Мы видим, что кто-то воспринимает ее (инициативу.— "Ъ") как попытку КНР кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Российский президент считает, что российские идеи по развитию Евразийского экономического союза, «например, строительства "Большой Евразии", они полностью совпадают с китайскими идеями». Москва приветствует китайскую инициативу. «Вместе работаем, готовы и будем работать дальше»,— добавил господин Путин.

Президент РФ считает, что китайское руководство выстраивает отношения с другими так, чтобы ничего никому не навязывать, «только предоставляются возможности и ищутся компромиссы». И это, по мнению Владимира Путина, то, что отличает «Один пояс, один путь» от других проектов, «которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием».

Третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Владимир Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить мероприятие.

Что ожидается на форуме — в материале «Ъ» «У "одного Китая" много противников».

Леонид Уварчев

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