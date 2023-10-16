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Коммерсантъ FM
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Потребители закатили развлечения

У россиян растет интерес к боулингу и бильярду

Ограниченное развитие кинотеатров и недостаток развлечений при росте внутреннего турпотока вызвали новую волну интереса к боулинг-клубам и бильярдным. Их число в крупнейших городах увеличилось впервые за несколько лет, а спрос растет на 20–23%. Но развитие боулинг-клубов осложняется специфическими требованиями к помещениям.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Количество бильярдных залов в городах-миллионниках с начала 2023 года по итогам августа выросло на 7%, до 444 точек, боулинг-клубов — на 3%, до 105 объектов, подсчитал 2ГИС. Там указывают на разворот тренда: с 2019 года количество таких заведений в крупнейших городах сокращалось. Новый импульс проекты могли получить за счет возросшего спроса. По данным 2ГИС, количество поисковых запросов на боулинг-клубы на картах сервиса в январе—августе выросло на 23,2% год к году, до 2,8 млн единиц, интерес к бильярдным залам увеличился на 20%, до 1,3 млн запросов.

Старший директор департамента торговой недвижимости CMWP Андрей Шувалов отмечает, что боулинг-клубы были якорными развлекательными операторами до 2010–2013 годов, когда от них начали отказываться. Мода на форматы циклична, замечает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. О развитии игроков она говорит с осторожностью, но видит активность. «С "Космиком" мы в процессе подписания трех площадок, работаем с сетью Brooklyn Bowl, они хотят выйти в Москву»,— говорит госпожа Малахатько.

В «Космике» и Brooklyn Bowl “Ъ” оперативно не ответили. Планирующий открыть свой боулинг основатель клуба «Ровесник» Саша Мартынов, слова которого приводит 2ГИС в исследовании, отмечает дефицит предложения боулинг-клубов из-за устаревания многих работающих заведений. А бильярд, по его словам, у молодых людей не ассоциируется с «занятием из 90-х», что обеспечивает спрос.

В открытии боулинг-клубов и бильярдных стали больше заинтересованы торговые центры в условиях ухода международных брендов и снижения роли кинотеатров, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Как отмечает эксперт, доля развлекательной составляющей в структуре арендаторов устойчиво растет.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин связывает новую волну популярности боулинг-клубов и бильярдных с внутренним туризмом. В региональных центрах такие точки становятся востребованным местом отдыха после осмотра достопримечательностей, указывает он. По данным 2ГИС, в регионах число таких проектов растет активнее. В Перми количество бильярдных залов с начала года увеличилось на 31,3%, до 21 объекта, в Санкт-Петербурге — на 16%, до 58 точек, в Москве — на 12,5%, до 126 залов.

Как поясняет господин Мартынов, открыть бильярдный зал проще, чем боулинг-клуб, из-за более доступного оборудования. Андрей Шувалов указывает, что боулинг-клуб требует помещения с высотой потолков свыше 4 м. Для клуба с 16 дорожками утвержденной длины, спорт-баром и бильярдом потребуется 2–2,5 тыс. кв. м, добавляет он. Такие площади, по мнению эксперта, редко представлены в стрит-ритейле и в основном предлагаются в торговых центрах.

Но далеко не для всех объектов боулинг-клуб — желанный арендатор. Как поясняет Марина Малахатько, договоры с операторами развлечений торговые центры подписывают в расчете на увеличение трафика, что позволяет сдавать помещение на десять лет по относительно низкой ставке. А Михаил Васильев отмечает, что боулинг или бильярд генерирует меньше трафика, чем кинотеатр с голливудскими премьерами. «Разница до десяти раз в пользу кинотеатра»,— соглашается управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. У кинозалов, по его словам, выше и показатель кросс-шопинга — 30% против 20% у боулинг-клубов, хотя у фитнес-центров значение еще меньше — 7%.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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