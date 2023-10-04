Прокуратура Петербурга обработает жалобы горожан на незаконную эвакуацию машин

Прокуратура Санкт-Петербурга объявила о приеме жалоб водителей транспортных средств на незаконную эвакуацию автомобилей, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Там добавили, что сотрудники городской прокуратуры с 4 по 13 октября 2023 года проводят «горячую линию» по теме исполнения своих полномочий сотрудниками комитета по транспорту Петербурга в рамках законодательства России об административных правонарушениях. Направить обращения можно по номеру 8(911)174-32-71 или через электронную почту evacuator_procspb@mail.ru.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 1 октября зона платной парковки в Петербурге заработала на 29 улицах на Крестовском острове.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте