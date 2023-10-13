Минюст внес в реестр иноагентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева

В реестр иностранных агентов в России внесен бывший вице-президент Газпромбанка, многолетний руководитель пресс-службы ПАО «Газпром» Игорь Волобуев. Информация об этом опубликована вечером 13 октября на официальном сайте Минюста РФ.

Как говорится в сообщении, господин Волобуев «открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции, вступил в подразделение Вооруженных сил Украины». Также он «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживает за пределами Российской Федерации»,— указали в ведомстве.

Помимо Игоря Волобуева в реестр иностранных агентов также внесены: петербургский журналист Сергей Ковальченко, кубанский активист Виталий Вотановский, вологодский политик Евгений Доможиров, активисты Анвар Курманкаев, Айдер Муждабаев, Диана Рудакова, Андрей Сидельников, ведущая Youtube-канала «Ходорковский Live» Елена Малаховская, глава правозащитной организации «Русь сидящая» (признана НКО-иноагентом) Ольга Романова, блогер Андрей Рудой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналистку Веронику Белоцерковскую (признана Минюстом РФ иноагентом) на 35 тыс. руб. за публикацию в Telegram без маркировки иностранного агента.

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