Веронику Белоцерковскую оштрафовали за публикацию без маркировки иноагента

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналистку Веронику Белоцерковскую на 35 тыс. руб. за публикацию в Telegram без маркировки иноагента, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В суд госпожа Белоцерковская не пришла. Журналистку, которая включена в реестр иноагентов под номером 402, признали виновной по ч.4 ст.19.34 КоАП РФ. 6 апреля 2023 года она опубликовала сообщение в Telegram, не указав, что является иноагентом.

Ранее Петроградский районный суд оштрафовал Веронику Белоцерковскую за нарушение по ч.2 ст.19.34 КоАП РФ, ей назнчили штраф в размере 35 тыс. руб. Согласно статье об административном нарушении, она не предоставила в срок отчетность о деятельности иноагента.